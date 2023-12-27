Şehitlerin ardından tansiyonu yükselten gelişme: Parti binasına ceset torbası bıraktılar

Ankara'da DEM Parti Genel Merkezi ek binası önünde Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) üyeleri olduğu öğrenilen bir grup gösteri düzenledi.







"Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atan grup, "Selahattin Demirtaş teröristtir" ve "Demirtaş'a özgürlük isteyenler de teröristtir" yazılı dövizler taşıdı.





TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, grup adına açıklama yaptı. Aylar, "Bizler vatan için bedel ödeyen şehit aileleri ve kahraman gaziler olarak sonuna kadar devletimizin yanında ve her zaman devletimizin emrindeyiz. Devlet Başkanımıza, Gazi Meclisimizde bulunan milletimizin temsilcilerine sesleniyoruz. Sizler Meclisimizde gereken adımlar atın. Anayasa Mahkemesi, bu partileri kapatmazsa referandum yaparak, konuyu milletimizin vicdanına taşıyın. Artık Gazi Meclisimizde terörist görmek istemiyoruz" diye konuştu.







TÜGŞAV üyeleri, basın açıklamasının ardından üzerinde terörist fotoğrafları bulunan sarı ceset torbalarını bina önüne bıraktı. Gruptakiler, torbaları ayakları ile çiğnedi.





Parti, 12 askerin şehit olmasının ardından başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti lideri Meral Akşener olmak üzere bazı siyasetçiler tarafından hedef gösterilmişti.