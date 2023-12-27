Samanyolu Haber /Gündem / Şehitlerin ardından tansiyonu yükselten gelişme: Parti binasına ceset torbası bıraktılar /27 Aralık 2023 16:49

Şehitlerin ardından tansiyonu yükselten gelişme: Parti binasına ceset torbası bıraktılar

Ellerinde Türk bayrakları olan bir grup DEM Parti Genel Merkezi önünde toplandı. Sloganlar atan grup parti binası önüne sarı torba bıraktı.

SHABER3.COM

Ankara'da DEM Parti Genel Merkezi ek binası önünde Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) üyeleri olduğu öğrenilen bir grup gösteri düzenledi.

"Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atan grup, "Selahattin Demirtaş teröristtir" ve "Demirtaş'a özgürlük isteyenler de teröristtir" yazılı dövizler taşıdı. 

TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, grup adına açıklama yaptı. Aylar, "Bizler vatan için bedel ödeyen şehit aileleri ve kahraman gaziler olarak sonuna kadar devletimizin yanında ve her zaman devletimizin emrindeyiz. Devlet Başkanımıza, Gazi Meclisimizde bulunan milletimizin temsilcilerine sesleniyoruz. Sizler Meclisimizde gereken adımlar atın. Anayasa Mahkemesi, bu partileri kapatmazsa referandum yaparak, konuyu milletimizin vicdanına taşıyın. Artık Gazi Meclisimizde terörist görmek istemiyoruz" diye konuştu.

TÜGŞAV üyeleri, basın açıklamasının ardından üzerinde terörist fotoğrafları bulunan sarı ceset torbalarını bina önüne bıraktı. Gruptakiler, torbaları ayakları ile çiğnedi.

Parti, 12 askerin şehit olmasının ardından başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti lideri Meral Akşener olmak üzere bazı siyasetçiler tarafından hedef gösterilmişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şehitlerin ardından tansiyonu yükselten gelişme: Parti... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:51:04