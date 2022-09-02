Ankara Valisi de dolandırıcıların hedefi oldu

3 TUTUKLAMA





'TERÖR' BAĞLANTILARININ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK





Ankara Valisi Vasip Şahin, dolandırıcıların hedefi oldu. Şahin’i cep telefonuyla arayan şüpheliler iddiaya çeşitli sebepler öne sürerek para istedi. İstediklerini alamayan dolandırıcılar Şahin’i bu kez de ailesiyle tehdit ettiŞahin’e parayı alamadıkları takdirde eşine çocuklarına zarar vereceklerini söyleyen zanlıların tehditlerinin bitmemesi üzerine Vali Şahin, ihbarda bulundu. Şahin’in şikayetinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şahısları yakalamak için harekete geçen polis ekipleri Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla 10 kişi yakalayarak gözaltına aldı.Şüphelilerden 4’ü Ankara Emniyetindeki sorgusunun tamamlanmasının ardından yargılanmak üzere Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü ’Tehdit’, ’Hakaret’ ve ’Nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer zanlılar kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Gözaltındaki 6 kişinin ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin ise incelemesi devam ediyor. Öte yandan, olayın perde arkasında terör bağlantısının olup olmadığının da araştırıldığı öğrenildi.