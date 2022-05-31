Ankara ve İstanbul merkezli cadı avı operasyonlarında 40 kişiye gözaltı

Ankara ve İstanbul’da iki ayrı soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 40 kişi hakkında Hizmet Hareketi’ne üye olma iddiasıyla gözaltı kararı verildi.







GÖZALTI GEREKÇESİ SABİT HATLARDAN ARANMAK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hizmet Hareketi’ne üye olma iddiasıyla sabit telefon hatlarından arandıkları gerekçesiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 6’sı muvazzaf, 1’i emekli, 5’i daha önce ilişiği kesilmiş asker olmak üzere 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bu kişilerle ilgili 6 ilde operasyon yapıldı.





KHK’LI 16 KİŞİYE BYLOCK GÖZALTISI

İstanbul’da ise Hizmet Hareketi’ne üye olma iddiasıyla 25 kişi hakkına gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, Bingöl, Bursa ve Şanlıurfa’da yapılan operasyonda, AİHM’in tutuklamaya yeterli delil kabul etmediği ByLock'u kullandıkları, büfe ve ankesörlü hatlar üzerinden telefon görüşmesi yaptıkları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabahın erken saatlerinde yapılan operasyonlarda aralarında KHK ile ihraç edilmiş kamu personellerinin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.



