Samanyolu Haber /Gündem / Elektrik faturalarını iki katına çıkaracak değişiklik /31 Mayıs 2022 14:08

Elektrik faturalarını iki katına çıkaracak değişiklik

EPDK’nın elektrik katsayısı ile ilgili aldığı yeni karar sanayi ve ticarethanelere zam olarak yansıyacak. Temmuz ayında elektriğe sanayide yüzde 71, ticarethanelerde ise yüzde 86 oranında zam yapılacağı belirtiliyor.

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 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK ), aldığı kararla, evlere verilen tarifeler hariç, aylık 80 bin TL ve üzerinde elektrik tüketimi yapan tüketicilerin elektrik fiyatları artık tarife ile değil, elektrik spot piyasa fiyatları üzerinden belirlenecek. Bu kararla 1 Temmuz’dan itibaren elektrik fiyatları yüzde 86 oranında artacak.

ZAM 1 TEMMUZ’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
(EPDK) son aldığı kararla Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nin kapsamını genişleterek mesken abone grubu hariç yıllık 1 milyon kilovatsaat elektrik tüketimine düşürdü. Aylık 80 bin TL ve üzerinde elektrik tüketimi yapan tüketicilerin elektrik fiyatları artık tarife ile değil, elektrik spot piyasa fiyatları üzerinden belirlenecek. Bu da ilk aşamada 1 Temmuz’dan itibaren bu grupta kalan tüketicilerin elektrik fiyatlarının yüzde 86’ya kadar zamlanması anlamına geliyor.

1,89 TL’LİK ENERJİ BEDELİ 3,5 TL’YE ÇIKACAK
Düzenlemenin 1 Temmuz’da yürürlüğe girmesiyle artık aylık 80 bin TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyen tüketicilerin elektrik fiyatı, spot piyasa fiyatlarına, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) için ödenen tutar ve onun üzerine yüzde 9,38’i oranında katsayı eklenerek oluşturulacak. Mevcut beklentilere göre Haziran ayı spot piyasa elektrik fiyatı 3 TL olacak. Spot piyasa elektrik fiyatlarının Temmuz ayında 3,2 TL olması beklenirken eklenecek katsayı ile birlikte bu tüketicilerin elektrik fiyatı 3,5 TL olacak.

FİYATLAR AYLIK OLARAK ZAMLANACAK
Bu bir taraftan artık 80 bin TL üzerinde elektrik faturası ödeyen tüketicilerin elektrik fiyatlarının her ay güncellenmesi anlamına gelirken makroekonomik koşullar ve küresel enerji fiyatları göz önünde bulundurulduğunda fiyatlara, her ay zam gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ARTIŞ ÜRÜNLERE ZAM OLARAK YANSIYACAK
Bu segmentteki elektrik tüketicileri ise üretimin ve tüketici ürünlerinin bel kemiğini oluşturduğundan fiyat artışları kaçınılmaz olarak tüm tüketici ürünlerine yansıyacak. Üreticinin maliyeti katlandığı için ürününe zam yapacak. Bugün 100 liraya alınan bir ürünün fiyatı elektrik zammı sonrası 130 liraya çıkacak.
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