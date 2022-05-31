AKP'de kirli çamaşırlar ortalığa saçıldı: 'Kokain, sınırsız aşk ne güzel memleket ya'

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, AKP’lilerin cinsel ilişki ve uyuşturucu partileri iddiaları şehrin gündemine oturdu.







Cumhuriyet'in haberine göre AKP Çan İlçe Teşkilatı’ndan Baki Tekne adlı kişi, sosyal medya hesabından, “TKİ 30 bin ton kömür, Arnavut köy, otel, ilişki, kokain, sınırsız aşk ne güzel memleket ya. Merhaba taşeron M.E” açıklamasında bulundu.







Baki Tekne 30 bin ton kömür, cinsel ilişki ve kokain partisi iddialarını kullanırken “Taşeron M.E” olarak ifade ettiği kişinin ismini açıkladı. Tartışmaya dahil olan Berattin Tekne, “İlde yönetimde olan Mücahit Esin demekten bu kadar korkmayın” tepkisini gösterdi.





Baki Tekne’nin açıklamasına ise AKP teşkilatından Rıfat Demir “Kurumları tehdit etme, ben AKP İl Yönetimindeyim, benim işimi çözün demeler falan da var mı arkadaşta” diye yanıt verdi. Demir’e tepki gösteren Tekne, “Rıfat Demir len sen biladerine çalmamayı öğret” dedi.













PAYLAŞIMLARI SİLDİLER

Baki Tekne’nin açıklaması AKP teşkilatında krize yol açarken, söz konusu sosyal medya paylaşımı kısa süre sonra kaldırıldı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, söz konusu iddialar Çan’da 1 aydır konuşuluyordu. AKP’li Mücahit Esen’in TKİ’den 30 bin ton kömürü aldığı fakat kendisinin kullanmayıp başkalarına aktardığı iddialar arasında…





AKP’li Baki Tekne’nin, Mücahit Esen’e 30 bin ton kömür işini organize eden kişi olarak ifade ettiği Y.A. ise iddialara göre AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın danışmanı Yavuzhan Ağızkalı’ydı. Ayrıca, Turan’ın danışmanı Ağızkalı’nın birçok usulsüzlükle milyonlarca TL’yi çevresine aktardığı da iddialar arasındaydı.





“REİS DUY SESİMİZİ; NERDE HIRSIZ VARSA PARTİ YETKİLİSİ OLDU”

Birbirinde şaşırtıcı iddiaların ortaya atıldığı konuşmaya katılan Coşkun Taşkın ise AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Reis duy sesimizi. Nerde hırsız varsa, parti yetkilisi oldu. Bu memleket sevdalısı insanımın emeğine ihanet edenleri kovmanı bekliyoruz. Sadece sana değil artık bize de yazık” ifadelerini kullandı.





CHP’DEN AKP’YE ÇAĞRI



CHP İl Başkanı Metin Ümit, AK Partililerin birbirleri hakkında iddia ve hakaretlerini içeren yazışmaları Sosyal medyadan paylaştı. Ural, “Çan TKİ ‘de, Çan İlçemizde hatta AKP İl ve İlçe yönetimlerinde neler oluyor, toz kömürler sıcakların etkisiyle mi tutuştu yoksa nemalanmadan yararlanamayanlar mı toz kömürleri tutuşturdu… Çan’da dumanlar tütüyor” dedi.





AKP İl Başkanı Naim Makas’a çağrıda bulunan Metin Ümit Ural, “Az değil konuşulan toz kömür 30.000 ton ve İstanbul otellerine ve toz işlerine de atıflar var… Bunun hesabını kim verir bilemiyorum ama yayınlanan sosyal medya paylaşımlarının müdahale ile sildirilmesi bile AKP İl Başkanı Sn. Naim Makas’ı ilgilendirir diye düşünüyorum… Kömür karasından, toz işinden temizlenmenin kolay olmadığını belirtmek isterim… Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na laf etmek yerine Sn. Makas’a Partisini ve yöneticilerini kömür karasından ve toz işinden daha fazla kirlenmeden etrafa dağılmadan temizlemesini öneriyorum…” ifadelerini kullandı.