Samanyolu Haber /Gündem / Anket: Erdoğan’ı dört olası aday da geçiyor /30 Haziran 2022 15:13

Anket: Erdoğan’ı dört olası aday da geçiyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin seçim senaryolarının anket sonuçları açıklandı

SHABER3.COM

MetroPOLL Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin seçim senaryolarının anket sonuçlarını açıkladı: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında aday olabilecek dört farklı isimden en yüksek oyu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, en düşük oyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu alıyor. 

Ankette en yüksek farkı 18,4’le Mansur Yavaş atarken, en düşük farkı Kemal Kılıçdaroğlu 6,3 puanla atıyor. 



Anketten çıkan sonuçlar şöyle:

Yavaş-Erdoğan
Yavaş yüzde 54, Erdoğan yüzde 35,6, ‘protesto oy’ yüzde 5,6, kararsızlar yüzde 4,6, ‘fikrim yok’ yüzde 0,2.

İmamoğlu-Erdoğan
İmamoğlu yüzde 51,7, Erdoğan yüzde 37,7, ‘protesto oy’ yüzde 6, kararsızlar yüzde 4,3, ‘fikrim yok’ yüzde 0,3.


Akşener-Erdoğan
Akşener yüzde 48, Erdoğan yüzde 38,8, ‘protesto oy’ yüzde 9,1, Kararsız yüzde 4, ’fikrim yok’ yüzde 0,2.

Kılıçdaroğlu-Erdoğan
Kılıçdaroğlu, yüzde 46,1, Erdoğan yüzde 39,8, ‘protesto oy’ yüzde 9, kararsızlar yüzde 4,9, ‘fikrim yok’ yüzde 0,2.

İttifaklar anketinde de muhalefet önde
MetroPOLL Araştırma’nın dün yayımlanan verilerine göreyse kararsızlar dağıtıldıktan sonra ‘millet ittifakı’nın oyu yüzde 40,2, ‘cumhur ittifakı’nın oyuysa 38,1 olarak ölçüldü.


Erdoğan’ın kazanmasına inanç düşük

Üç hafta önce MetroPOLL tarafından yayımlanan ankette Erdoğan’ın kazanamayacağını düşünenlerin oranı kazanacağını düşünenlerden yüksek çıkmıştı. Bu oran ankette katılımcıların 45,9’u “Erdoğan kazanır”, yüzde 48,4’üyse “Kazanamaz” demişti.


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