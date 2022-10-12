Anketten çıkan dikkat çekici MHP sonucu

ORC Araştırma uzmanlarınca yapılan yeni seçim anketinde yer alan sonuçların duyurulduğu ifade edildi.





Yapılan yeni yasal düzenlemeyle Meclis'te temsil edilmesi için bir partinin alması gereken oy oranı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülürken, söz konusu ankette MHP'nin yüzde 6,3 oy oranıyla baraj altında kaldığı görüldü.





Cumhuriyet'te yer alan habre göre partilerin aldığı oy oranları ise şu şekilde oldu:

AKP: Yüzde 30,2CHP: 24,5İYİ Parti: Yüzde 18,7HDP: Yüzde 7,3MHP: Yüzde 6,3Gelecek Partisi: Yüzde 3,5DEVA Partisi: Yüzde 2,4Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,8Büyük Birlik Partisi: Yüzde 1,7Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 1,5Diğer: Yüzde 2,1