Samanyolu Haber /Politika / Anketten çıkan dikkat çekici MHP sonucu /12 Ekim 2022 20:06

Anketten çıkan dikkat çekici MHP sonucu

ORC Araştırma uzmanlarınca yapılan ankette MHP'nin baraj altında kaldığı görüldü. Yapılan yeni yasal düzenlemeyle Meclis'te temsil edilmesi için bir partinin alması gereken oy oranı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülmüştü.

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ORC Araştırma uzmanlarınca yapılan yeni seçim anketinde yer alan sonuçların duyurulduğu ifade edildi.

Yapılan yeni yasal düzenlemeyle Meclis'te temsil edilmesi için bir partinin alması gereken oy oranı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülürken, söz konusu ankette MHP'nin yüzde 6,3 oy oranıyla baraj altında kaldığı görüldü.

Cumhuriyet'te yer alan habre göre partilerin aldığı oy oranları ise şu şekilde oldu:

AKP: Yüzde 30,2

CHP: 24,5

İYİ Parti: Yüzde 18,7

HDP: Yüzde 7,3

MHP: Yüzde 6,3

Gelecek Partisi: Yüzde 3,5

DEVA Partisi: Yüzde 2,4

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,8

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 1,7

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 1,5

Diğer: Yüzde 2,1
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