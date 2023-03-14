Anlık seçim sonuçları için AA'ya 'rakip' geliyor

Seçimlerin anlık duyurusunu AKP kontrolündeki AA dışında, ANKA'nın da yapmak üzere hazırlıklara başladığı öne sürüldü.





Medyaradar'dan Varol Ersoy, konuya ilişkin yazısında hazırlık sürecine dair bilgi verirken, şu ifadeleri kullandı:





"CHP adayı Ekrem imamoğlu’nun İstanbul’da öne geçmesi üzerine veri açıklamayı kesen ve sonuçları saatlerce donduran Anadolu Ajansı’nın yarattığı boşluk, rahmetli gazeteci Müşerref Hekimoğlu’nun kurduğu ve günümüzde KRT TV bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Haber Ajansı ANKA tarafından doldurulmuş ve seçmenin doğru bilgilendirilmesi sağlanmıştı.





ANKA bunu, İstanbul’da tüm sandıkların başına diktiği ve çoğu CHP’li sandık görevlilerinden oluşan fahri muhabirleriyle başarmıştı.





Kurulduğu 1950 yılından bu yana merkezi Ankara’da olan ve muhalif kimliğiyle öne çıkan ANKA, seçim takviminin resmen başladığı şu günlerde, İstanbul seçimlerindeki başarısını tekrarlamak için bu kez bütün yurtta harıl harıl “okul bazında hizmet verecek gönüllü muhabirler”i görevlendiriyor.





Trakya, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve kısmen de Karadeniz’de haber akışını neredeyse tamamlayan Ajans, Güneydoğu ve Doğu Anadoluiçin ise çalışmalarını sürdüruyor. Bu bölgelerde HDP gönüllülerinden destek almayı planlayan Ajans, ülke genelinde sonuç açıklamak için gereken büyük teknolojik kapasiteye ise CHP Genel Merkezi’nin kurduğu sistemle ulaşacak.





Bu konuda sorun çıkacağını da sanmıyorum çünkü ajansın “perde arkasındaki patronu”nun, CHP’nin Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan olduğu biliniyor.





ANKA henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı ancak medya kulislerinde konuşulanlara göre Türkiye Cumhuriyeti için hayati önemdeki bu seçimlerde yeni bir “veri akışı durdurma skandalı” yaşanmaması için, Millet İttifakı’na üye tüm partilerin ANKA’ya yardımcı olacaklarına da kesin gözüyle bakılıyor."