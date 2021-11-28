Anne gözaltında 4 aylık bebeği ‘süt’ için emniyet önünde

Mardin ve ilçelerinde HDP’ye yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Gazal Batırhan’ın 4 aylık bebeği olduğu ortaya çıktı. Annesi gözaltında tutulan bebek, babasıyla birlikte emniyetin önünde süt için bekliyor. Bebe Mehmet Batırhan, belirli saatlerde bebeğini hücreye götürerek süt için annesine teslim ediyor.







Mardin merkez ve ilçelerinde sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında 40’a yakın kişi gözaltına alındı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında operasyonlar yapıldığı belirtildi. Gözaltına alınanların dosyasına soruşturma savcılığı tarafından 24 saat avukat kısıtlaması getirildi, 4 günlük de gözaltı karara alındı.





Gözaltına alınan isimlerden Gazal Batırhan’ın 4 aylık bebeği olduğu öğrenildi. Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Batırhan’ın avukatları, Mardin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz ederek, gözaltı işleminin sona erdirilmesini istedi.





Yapılan başvuruya hala cevap verilmezken, Batırhan ailesi de bebekleri ile birlikte Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nün kapısında beklemeye başladı. Bebeğin süt ihtiyacı için belirli saatlerde annesinin yanına götürüldüğünü belirten baba Mehmet Batırhan, eşinin kaçma durumu olmadığını belirterek, serbest bırakılmasını istedi.