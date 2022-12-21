Samanyolu Haber /Dünya / AP Başkanı’ndan rüşvet açıklaması: Avrupa satılık değil /21 Aralık 2022 17:49

AP Başkanı’ndan rüşvet açıklaması: Avrupa satılık değil

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, yolsuzluk ve rüşvet skandalıyla sarsılan AP'nin ve Avrupa'nın satılık olmadığını, böyle düşünenlere karşı sert şekilde yanıt verdiklerini söyledi.

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İtalya Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen 15. İtalya Büyükelçiler Konferansı’nın açılışında konuşan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, yolsuzluk operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazeteduvar'da yer alan habere göre Metsola, “Demokrasimiz saldırı altında. Üçüncü ülkelerden gelen kötü niyetli aktörler, Avrupa’nın satılık olduğunu düşünüyor ama bütün bunlara sert şekilde yanıt verdik ve vereceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Metsola konferans çıkışında İtalyan basınına yaptığı açıklamada da AP’deki yolsuzluk soruşturmasının son derece zor bir duruma yol açtığını ifade ederek “Belçika adli ve güvenlik makamlarından talep aldığımız ilk andan bu yana yaptığımız gibi gerekli olan soruşturmalara devam etmeliyiz” dedi. Metsola, meslektaşlarıyla beraber, tehdit olabilecek ya da arkasında üçüncü ülkelerin olduğu temsilcilerin ve kuruluşların ne yaptıklarını görmek için kuralları güçlendireceklerini ifade etti. 

Belçika polisi, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) bazı yetkililerinin de aralarında bulunduğu isimlerin Katar'dan yüklü miktarda rüşvet aldıkları iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili de gözaltına alınmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.
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