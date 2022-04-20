AP, casus yazılım Pegasus'u kimlerin kullandığını araştıracak

AB, İsrail merkezli 'Pegasus' casus yazılımının yasaklanmasını istedi





Pegasus yazılımı nedir ve nasıl çalışıyor?





Bu kapsamda Birlik içinde gazetecilere, politikacılara ve avukatlara karşı Pegasus ve benzeri casus yazılımların kullanımını araştırmak için oluşturulan komite ilk toplantısını yaptı.AP'nin en büyük siyasi grubu olan Avrupa Halk Partisinden (EPP) Jeroen Lenaers'in komiteye başkan olarak seçildiği oturumda, üye devletlerin "gözetimi" düzenleyen ulusal yasalarının incelenmesi, istihbarat servislerinden, bazı politikacılardan ve üst düzey yetkililerden tanıklık istenmesi kararlaştırıldı.Lenaers, oturumda, "Gazeteciler ve avukatlar gibi masum insanların casus yazılımlar tarafından hedef alındığı birçok vaka gördük ve bu demokrasi ile hukukun üstünlüğü için çok büyük bir sorun. Şimdi Pegasus ve diğer eşdeğer yazılımların kullanımı hakkında bilgi toplayacağız ve bu bulguları faydalı önerilere yönlendireceğiz." ifadelerini kullandı.Oturumda Forbidden Stories, Citizen Lab ve Amnesty International gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlardan uzmanlar da görüş bildirdi.Paris merkezli Forbidden Stories çatısındaki 17 medya kuruluşu, geçen yıl Pegasus'un küresel bir ortamda gazetecilere, hükümet yetkililerine ve insan hakları aktivistlerine ait akıllı telefonları "hacklemek" için kullanıldığını ortaya çıkarmıştı.Yazılımın çeşitli ülkelere satıldığı anlaşılmış, bu ülkelerin muhalifleri, avukatları, gazetecileri ve "düşmanlarını" dinlemek için söz konusu yazılıma başvurduğunun açıklanması üzerine skandal büyümüştü.Son olarak Avrupa Avrupa Komisyonunun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders'in ve Katalan siyasetçilerin dinlendiği ve izlendiği ortaya çıkmıştı.'Pegasus' özel bir şirket tarafından belki de şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü casus yazılımın adı.Telefonunuza girdiğinde, siz fark etmeden onu 7/24 gözetleme cihazına dönüştürebiliyor.Gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları kopyalıyor, fotoğraflarınızı topluyor ve aramalarınızı kaydediyor.Telefonunuzun kamerasını kullanarak sizi gizlice filme alabiliyor veya konuşmalarınızı kaydetmek için mikrofonu etkinleştirebiliyor. Potansiyel olarak nerede ve kiminle olduğunuzu tespit edebiliyor.Pegasus, İsrail şirketi NSO Group tarafından dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin kullanması için geliştirildi. Yazılım hem İOS hem de Android işletim sistemlerini çalıştıran milyarlarca telefona bulaşma yeteneğine sahip.Pegasus'un keşfedilen ve 2016'da araştırmacılar tarafından ele geçirilen en eski sürümü, mesajlar veya e-posta ile gelen kötü niyetli bir bağlantıya tıklanması ile bulaşıyordu.