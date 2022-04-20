Samanyolu Haber /Dünya / Frontex: Göçmen sayısı son 6 yılın zirvesinde /20 Nisan 2022 11:22

Frontex: Göçmen sayısı son 6 yılın zirvesinde

Avrupa Birliği ülkelerine kaçak girmeye çalışan göçmen sayısı 2022'nin ilk üç ayında son 6 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

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AB Sınır Koruma Ajansı (Frontex) yaptığı açıklamada, 27 ülkeden oluşan birliğe ocak ve mart arasında 40 bin 300'den fazla “yasadışı geçiş” yapıldığını bildirdi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artış anlamına geliyor.

Frontex, göçmenlerin sayısında Ukrayna'dan gelen mültecilerin hariç tutulduğunu kaydetti.

Açıklanan verilere göre, Batı Balkanlar üzerinden izinsiz olarak Avrupa'ya girme girişimlerinin sayısı 2022'nin ilk çeyreğinde iki katından fazla yükseldi. Bu bölgede çoğu Afgan ve Suriyeli olan 18 bin 300'den fazla kaçak geçiş tespit edildi.

Kıbrıs'a yıllık üç kat artışla 5.100'den fazla kişi geçiş yaptı.

İngiliz Kanalı üzerinden Birleşik Krallık'a ulaşmaya çalışan göçmenlerin sayısı, geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla yaklaşık üç kat artarak 8.900'e çıktı. Onların yaklaşık yarısının İngiltere'ye ulaşması engellendi.

Polonya ve Macaristan'ın değişen göçmen politikası

Bu yıl yaklaşık 5 milyon kişi Ukrayna'daki savaştan kaçarak komşu ülkelere ulaştı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) rakamlarına göre, Polonya, Ukraynalıların yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor. Macaristan da yarım milyon mülteciyi karşıladı. Her iki ülke de 2015'ten sonra Suriye ve Irak'tan kaçan mültecileri almayı reddetmişti.

Suriye'den Irak'tan gelenlerin çoğunluğunu oluşturduğu 1 milyondan fazla kişi 2015'te AB ülkelerine girdi. Mültecilere kimin ev sahipliği yapması gerektiği konusunda yaşanan tartışmalar Avrupa'da büyük bir siyasi krize yol açmıştı.
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