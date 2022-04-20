Samanyolu Haber /Gündem / Üniversitenin yönetimi tuvaletlerdeki sabun ve tuvalet kağıdını kaldırdı /20 Nisan 2022 11:28

Üniversitenin yönetimi tuvaletlerdeki sabun ve tuvalet kağıdını kaldırdı

Hacettepe Üniversitesi, ‘çalındığı’ gerekçesiyle tuvaletlere sıvı sabun ve tuvalet kağıdı koymayacağını açıkladı

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Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Gülberk Uçar, fakültenin tuvaletlerine astığı duyuruda çalınmalarından dolayı artık tuvaletlere sıvı sabun ve tuvalet kağıdı koymayacaklarını açıkladı.

Hacettepe Üniversitesi’nin Sıhhiye Kampüsü’nde Eczacılık Fakültesi Dekanı Gülberk Uçar, fakültenin tuvaletlerine astığı duyuruda artık tuvaletlere sıvı sabun ve tuvalet kağıdı koymayacaklarını açıkladı. Duyuruda sunulan gerekçe ise tuvaletlere konan sıvı sabunların ve tuvalet kağıtlarının sık sık çalınması. Duyuru bir ay önce asıldı.

Sendika.Org’a konuşan bir öğrenci bir aydır öğrencilerin tuvalete girerken kendi temin ettikleri peçeteleri kullandığını ancak sıvı sabun konusunda bir çözümün olmadığını ifade etti.


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