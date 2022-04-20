Samanyolu Haber /Gündem / 'İktidar iki konuda köşeye sıkıştı…' /20 Nisan 2022 11:32

'İktidar iki konuda köşeye sıkıştı…'

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, AKP kulislerinde konuşulanları da bugünkü yazısına yazısına taşıdı.

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Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü köşe yazısında "Partinin yönetim kurulu toplantılarında çok ilginç detaylara dikkat çekiliyor." diyerek AKP'nin toplantılarında ekonominin masaya yatırıldığını aktardı.

"İftar programlarında vatandaşların ekonomiyle ilgili sorular yöneltmesi bu detayların başında geliyor. Bir AK Parti yöneticisi ‘Vatandaş kira artışlarını da asgari ücrete ve emekli aylığına yapılacak zammı da soruyor’ diyor" diyen Zeyrek, fiyat sabitleme önerisinin getirildiğini ancak Erdoğan'ın bunu geri çevirdiğini aktardı.

ARINÇ'IN TEPKİSİ TABANDA KARŞILIK BULUYOR 
"Bülent Arınç'ın hayat pahalılığı konusundaki sert tepkisi, AK Parti tabanında da karşılık buluyor" diyen Zeyrek "Bazı yöneticiler, AK Parti'lilerin ya da ülkeyi yönetenlerin “tasarruf edelim”, “sabredelim”, “Porsiyonları küçültelim”, “kriz yok” gibi açıklamalarının çok tepki çektiğine işaret ederek gerçekle yüzleşmek gerektiğini söylüyor ve Arınç'a hak veriyor" ifadelerini kullandı.

GÖÇ MESELESİ DE TARTIŞMALI BİR KONU
Türkiye'nin en büyük problemlerinden birinin "mülteci sorunu" olduğunu belirten Zeyrek, "Teşkilatlardan gelen raporlarda, yapılan sunumlarda vatandaşın “en önemli sorun” listesinde ekonomik krizin ilk sırada göçmen sorununun ikinci sırada olmasına dikkat çekiliyor. Parti de İçişleri Bakanlığı da göç konusunda net bir tavır belirleyemiyor. Bakanlığın ve uluslararası kuruluşların kampları dışında iş kontrolden çıkmış vaziyette. Göçmenlerin ülke içindeki trafiği konusunda etkin bir denetim sağlanamıyor. Göçmen sorununun oy kaybına neden olacağına işaret eden bazı AK Parti'li yöneticiler, ekonomik kriz gibi göçmen sorunun da görmezden gelinmesinin halkın tepkisini çektiğine dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki birbirinden farklı mesajları da tabanda ve teşkilatlarda kafaları karıştırıyor, dil birliği sağlanamıyor." ifadelerini kullandı.

YOL HARİTASI BELİRLENEMİYOR
Zeyrek, iktidar partisinin çözümsüz kaldığını ve dil bütünlüğünün olmadığını aktararak, "Hem ekonomik kriz hem göçmen sorunu palyatif önlemlerle çözülemeyecek hale geldiğinden, iki alanda da radikal kararlar alınması gerekiyor. Ancak iktidar yaklaşan seçimler nedeniyle iki konuda da kararsızlık ve dağınıklık yaşıyor. Ciddi bir yol haritası belirleyemiyor" ifadelerini kullandı.
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