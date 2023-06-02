AP Raportörü'nden Türkiye'ye şok: 'Üyelik sürecinin devam emeyeceği açık'

Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez seçilmesinin ardından Türkiye'nin üyelik sürecinin devam edemeyeceğini düşündüğünü ifade etti.







Turkey Recap'ten Diego Cupolo'ya konulan Amor, seçimlerden sonra Türkiye'nin AB üyelik sürecinin geleceğini değerlendiren Amor, "Türkiye'de iktidardaki elitlerin daha demokratik olma gibi bir siyasi iradesi olmadığı , iradeleri daha otoriter bir hükümet modeli oluşturmak olduğu sürece demokratik standartları uygulamanın bir yolu yok" dedi.





AB'nin üyelik sürecinin en temel kuralının "demokrasi olmak için siyasi irade göstermek" olduğunu vurgulayan Amor, "Üyelik sürecinin eleştirel düşünen, demokratik herhangi bir kurum ya da kişiyi korumadığını kabul etmeliyiz" diye konuştu.





Amor, "Üyelik sürecinin devam edebileceğini düşünmüyorum, çünkü Erdoğan'ı iç politikalarına değiştirmeye itebilecek bir faktör görmüyorum" derken, seçim sonuçlarına işaret ederek "görünüşe göre Türk seçmenin Erdoğan'ın politikalarını onayladığını" Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkilerini "yeni bir formata oturtması gerektiğini düşündüğünü" söyleyen Amor, "Amacı tam üyelik olan, ama ancak asla o sonuca ulaşmayan bu sinik süreci sürdüremeyiz" değerlendirmesinde bulundu.