AP Türkiye Raportörü Amor, KHK’lılarla görüştü

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve KHK ile ihraç edilen kamu çalışanlarıyla görüştü.







AMOR DEM PARTİ’Lİ BAKIRHAN İLE GÖRÜŞTÜ

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, AP Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor’u Meclis’te kabul etti. Amor’u, Bakırhan ile Dış İlişkiler Komisyon Eş Sözcüsü Berdan Öztürk ve Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit karşıladı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, DEM Parti’ye yönelik saldırıların ele alındığı öğrenildi. Bunun yanı sıra görüşmede süren Kobani Davası’nın geldiği aşama ve Türkiye’nin Avrupa Birliği ilişkileri ele alındı.







KHK İLE İHRAÇ EDİLENLERLE DE BULUŞTU

Nacho Sanchez Amor daha sonra DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve KHK ile ihraç edilen kamu çalışanlarıyla da bir araya geldi. Görüşmede, ihraç edilen kamu çalışanlarının başta yargı süreçleri olmak üzere yaşadığı sorunlar ele alındı. KHK ihraçlarının mağduriyetinin 7 buçuk yılı aşkın bir süredir devam ettiği bilgisinin verildiği toplantıda büyük bir insani mahrumiyet yaşandığı belirtildi.







YALÇINKAYA RAPORUNA RAĞMEN İKTİDAR HİÇBİR ADIM ATMIYOR

AİHM’in Yüksel Yalçınkaya kararına rağmen iktidarın hiçbir adım atmadığı ifade edilen toplantıda Amor, hukuksuzluğun farkında olduklarını ifade etti ve Avrupa Birliğine girişin Türkiye’nin demokratikleşmesi ile mümkün olabileceğini söyledi. Konunun takipçisi olduklarını belirten Amor, gereken adımları atacaklarını ifade etti.







AMOR, ÖZGÜR ÖZEL’İ DE ZİYARET ETTİ

Nacho Sanchez Amor, bu görüşmenin ardından CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Amor burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le bir araya geldi. Görüşmede Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel de eşlik etti.

