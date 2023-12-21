Deutsche Bank: Dolar 36 liraya çıkacak

Wietoska, BloombergHT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'de para politikası duruşundaki dönüş ve seçimlerden beri alınan mali önlemlerin TL'yi desteklediğini kaydetti.







Wietoska, "Ekonomide yeniden dengelenmeyle birlikte piyasaya nakit girişlerinin hızlandığını görüyoruz. Türk tahvil piyasasına uzun süredir bu kadar yüksek giriş yaşanmamıştı. Sermaye tarafındaki girişlerin istikrar kazanması daha iyi bir süreci beraberinde getirebilir" dedi.





Wietoska, kurda nominal bazda yükselişin sürmesini beklediklerini belirterek, "Kurun özellikle seçimlere doğru reel bazda çok iyi performans göstereceğine inanıyoruz. 2024 sonu itibariyle Dolar/TL kuru hedefimiz 36. Nominal anlamda değer kaybının çok kademeli olacağına inanıyoruz" diye konuştu.





Wietoska, TCMB'den bugünkü toplantıda 250 baz puan faiz artışı beklediklerini belirterek, Ocak ayında da 250 baz puan daha faiz artışı beklediklerini söyledi.





Wietoska, "TCMB'nin 4. çeyreğin başı itibariyle faiz indirimlerine başlayabileceğini öngörüyoruz. Son dönemde FED ile AMB'den faiz indirimi beklentileri öne çekildi. Bunun Türkiye'de de olabileceğini düşünüyorum. TCMB, yaz sonrası faiz indirimine başlayabilir. Faiz indirimi çok erken başlarsa portföy akışları ve TL üzerinde baskıya neden olabilir. Eğer enflasyon yüzde 50'ye gerilerse TCMB, faiz indiriminin hızını tartışmaya başlayabilir. Temel senaryomuz, faiz indirimlerinin 2024'ün son çeyreği itibariyle başlayacağı yönünde ama yaz sonunda faiz indirimlerine başlanması ihtimalini de göz ardı etmiyoruz" dedi.





Deutsche Bank, Türkiye'de dolar kurunun 2024 sonu itibarıyla 36 liraya ulaşabileceğini tahmin ediyor.







Wietoska, bu yükselişin özellikle seçimlere doğru reel bazda daha da hızlanacağını düşünüyor.





TCMB'nin, enflasyondaki düşüşün ardından 2024'ün son çeyreğinde faiz indirimlerine başlayabileceğini tahmin ediyor.





Ancak, faiz indirimlerinin çok erken başlamasının TL üzerinde baskı yaratabileceğini düşünüyor.





Wietoska'nın açıklamaları, Türkiye ekonomisinin ve kur piyasasının gidişatı açısından önemli bir ipucu niteliğinde.



