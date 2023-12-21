Prag'da silahlı saldırı; Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Prag'ın merkezindeki üniversitede meydana gelen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.







Olay, Prag'ın merkezindeki Jan Palach Meydanı'nda bulunan Karlova (Charles) Üniversitesi Sanat Fakültesi'nde meydana geldi.





Halktv.com'da yer alan habere göre Çek polisi, meydanın ve çevresinin tamamının kapatıldığını duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise çok sayıda kişinin olay yerinden koşarak kaçtığı görüldü.







Korku dolu anlar yaşayan öğrenciler çatıya saklandı.





Polis, olayın devam ettiğini belirterek vatandaşları olay yerinden uzak durmaları ve evlerinde kalmaları konusunda uyardı







Polis sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Edinilen ilk bilgilere dayanarak olay yerinde ölü ve yaralılar olduğunu doğrulayabiliriz" dedi.