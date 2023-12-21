Dilan-Engin Polat soruşturmasının savcısı görevden alındı: Nereye gönderildi?

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) haftalardır beklenen mazeret kararnamesini yayınladı. 400'e yakın hakim ve savcının yeri değiştirildi. Kararnamede ağırlıkla Adalet Bakanı'nın ve yardımcısı Akın Gürlek'in etkisi olduğu öğrenilirken, MHP'nin de kararnameye ilişkin tasarrufta bulunduğu öğrenildi.







Halktv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre kararnamede Adalet Bakanlığı bünyesinde tetkik hakimi olan 170 ismin HSK bünyesinde çalışmalarını için görevlendirildiği öğrenildi. Yaklaşık 150 hakim ve savcının ise mazeret nedeniyle yer değişikliği yapıldı.





DİKKAT ÇEKEN ÜÇ İSİM

Kararnamede dikkat çeken üç isim yer aldı. İlki Dilan Polat soruşturmasını yürüten savcı Gökalp Kökçü'nün görev yeri değiştirildi. Kökçü, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne düz savcı olarak gönderildi. 20 yıl sonra İstanbul dışında görev yapacak Kökçü hakkında HSK tarafından rüşvet iddiasıyla devam eden 3 ayrı soruşturma nedeniyle bu değişikliğin yapıldığı öğrenildi. MHP'nin ise Kökçü'nün görev yerinin Marmara bölgesinde kalması konusunda Adalet Bakanlığı'na baskı yaptığı kulislerde konuşulan başka bir konu.







RÜŞVET İDDİALARINDA TANIK OLARAK DİNLENMİŞTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, 6 Ekim 2023’te HSK Genel Sekreterliği’ne yazdığı yazı ile İstanbul Anadolu Adliyesi’nde bazı ve hakim ve savcılarla ilgili “rüşvet, iş takibi, aracılık ve usulsüzlük” iddialarını dile getirmişti. Uçar'ın anlattığı rüşvet çarkında HSK müfettişleri tarafından tanık olarak dinlenen Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bayhan’ın da görev yeri değiştirildi. Bayhan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevlendirildi.







