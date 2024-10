AP üyelerinden Numan Kurtulmuş'a Can Atalay mektubu

Milletvekilliği ise Ocak 2024'te Meclis'te kaldırılmıştır. Anayasa Mahkemesi, milletvekilliğinin kaldırılmasının 'yok hükmünde' olduğuna ve Can Atalay'ın milletvekilliğinin iade edilmesi gerektiğine karar vermiştir.





Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 11 üyesi, Gezi Davası'nda mahkum edildiği ceza nedeniyle iki buçuk yıldır cezaevinde tutulan ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen tahliye edilmeyen ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın durumuna ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a mektup yazdı.Kurtulmuş'a yapılan çağrıda, AYM'nin kararlarının uygulanmaması kınanırken Kurtulmuş'un sorumluluğu hatırlatıldı.AP üyelerinin yazdığı mektup şöyle:"Sayın Numan Kurtulmuş,Yeni parlamento dönemi başlarken, kanunlara uygun biçimde seçilmiş Hatay milletvekili Sayın Can Atalay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hak ettiği yerde bulunmuyor olması derin bir endişe yaratmaktadır.Sayın Atalay, Türkiye'nin yakın tarihinde birçok siyasi tutukluyu, gazeteciyi ve iş kazası mağdurunu savunmuş bir insan hakları avukatıdır. Siyasi içerikli 'Gezi Parkı Davası' gerekçesiyle 2022'den beri haksız yere cezaevinde tutulmaktadır.2023 Genel Seçimleri'nde milletvekili seçilmiş, Meclis kayıtlarına geçmiş ve mazbatasını almış olmasına rağmen cezaevinden tahliye edilmemiştir. Bu nedenle milletvekilliği yemini edememiş ve milletvekilliği dokunulmazlığını elde edememiştir.Atalay’ın başvurularının ardından Anayasa Mahkemesi iki kez haklarının ihlal edildiğine ve derhal serbest bırakılıp yeniden yargılanması gerektiğine karar vermiştir. Ancak ilgili makamlar bu kararları uygulamamıştır.Atalay’ın devam eden tutukluluğu, sadece bir milletvekilinin haklarını değil, aynı zamanda hala depremin etkileriyle boğuşan bir bölge olan Hatay halkının temel demokratik haklarını, ve dahası Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması nedeniyle hukukun üstünlüğü evrensel ilkesini ihlal ediyor.Atalay lehine verilen tüm kararlara rağmen, Meclis Başkanı olarak sizin de aralarında bulunduğunuz Türk yetkililerin Anayasa Mahkemesi'nin kesin kararlarını uygulamamasını şiddetle kınıyoruz.Aşağıda imzası bulunan Avrupa Parlamentosu Üyeleri olarak, Meclis’teki önemli rolünüz dolayısıyla, milletvekili yemininizle bağlılığınızı beyan ettiğiniz Anayasa Mahkemesi kararlarına uymanızı, Hatay halkının seçim iradesine saygı göstermenizi, Can Atalay'ın haklı olarak hak ettiği meclis koltuğuna oturmasını sağlamanızı ve ülkede hukukun üstünlüğü ile temel hak ve özgürlükler üzerindeki ağır kısıtlamaların giderilmesi için gerekli adımları atmanızı talep ediyoruz."İmzacılarAvrupa Parlamentosu ParlamenterleriÖzlem Alev Demirel, SOL Grup - AlmanyaMarco Tarquinio, Sosyal Demokrat Grup - İtalyaMartin Schirdewan, SOL Grup - AlmanyaAnthony Smith, SOL Grup - FransaSebastian Everding, SOL Grup - AlmanyaLeila Chaibi, SOL Grup - FransaJonas Sjöstedt, SOL Grup - İsveçDamian Careme, SOL Grup - FransaCatarina Martins, SOL Grup – PortekizIrene Montero, SOL Grup - İspanyaIsa Serra, SOL Grup - İspanya