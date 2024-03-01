Samanyolu Haber /Dünya / AP'deki İsrail oylamasında skandal sonuç /01 Mart 2024 00:12

AP'deki İsrail oylamasında skandal sonuç

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Sol Grup'un İsrail'e silah ihracatını durdurmaya yönelik çağrı yapılması talebi, 393 milletvekili tarafından engellendi.

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Avrupa Parlamentosu'nda "İsrail'e silah ambargosu" önerisi yüzde 70'ten fazla milletvekilinin oyuyla reddedildi.

Sol Grup tarafından X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, grup üyeleri, dün AP Genel Kurulunda oylanan "ortak dış ve güvenlik politikasının uygulanması" konusunda hazırlanan 2023 raporuna yeni bir madde eklenmesini talep etti.

YÜZDE 73'Ü KARŞI ÇIKTI

Oylamaya katılan 534 milletvekilinden, yüzde 73'üne karşılık gelen 393'ü maddenin rapora eklenmesine aleyhte oy kullandı.

Eklenmek istenen maddede üye ülkelere İsrail'e silah ihracatını "derhal" durdurmaları çağrısı yapılırken İsrail'i silah sevkiyatıyla destekleyen ülkelerin Soykırım Sözleşmesi'nin suç ortaklığını suç sayan ilgili maddesi uyarınca "Filistinlilere karşı soykırıma yardım ve yataklık etmekten" Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava edilebileceği uyarısında bulunuldu.

"SOYKIRIMA YARDIM VE YATAKLIK ETMEKTE"

Paylaşımda aleyhte oy kullanan milletvekillerinin isimlerini de paylaşan Sol Grup, bu milletvekillerini "Filistinlilere karşı işlenen soykırıma yardım ve yataklık etmekte" suçladı.

Grubun paylaşımında, AP'de Gazze'de koşulsuz "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısı yapma kararı alınmasına rağmen Filistinlilerin "parlamento bildirilerinden daha fazlasına ihtiyacı olduğunu" belirtildi.

AP Genel Kurulunda dün Sol Grup üyelerinin talebiyle Gazze'de koşulsuz “acil ve kalıcı ateşkes" çağrısını da içeren karar tasarısı madde oy çokluğuyla kabul edilmişti.
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