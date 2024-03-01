Samanyolu Haber /Gündem / Düğünde seçim kavgası... Ortalık karıştı /01 Mart 2024 01:04

Düğünde seçim kavgası... Ortalık karıştı

Diyarbakır'da bir düğün salonunda karşılaşan akraba iki muhtar adayının yakınlarının tartışması kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bazı davetliler baygınlık geçirirken, kavga düğün salonu çalışanları ve polislerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda seçim kavgası çıktı.

İddiaya göre isimleri öğrenilemeyen akraba iki muhtar adayı ve aile bireyleri bir yakınlarının düğününde bir araya geldi. Muhtar adaylığı nedeniyle aralarında husumet oluşan aile bireyleri takı töreni sırasında tartıştı.

BAZI MİSAFİRLER BAYGINLIK GEÇİRDİ

Bazı davetlilerin de araya girdiği sözlü tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bazı davetliler baygınlık geçirdi.

Düğün salonunda çalışanların yanı sıra ihbar üzerine olay yerine gelen polisin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Kavga nedeniyle davetliler salonu terk edince düğün de sona erdi. Damat ve gelin takı töreninin ardından güvenlik önlemlerinin alındığı salondan ayrıldı.

Polisin düğün salonu önünde bekleyişi sürerken, baygınlık geçiren kişilere de sağlık görevlileri müdahale etti.
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