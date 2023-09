Apple, Fransa için özel iPhone 12 güncellemesi yapacak

Şirket, radyasyon bulgularının nedeninin Fransa’nın uyguladığı özel test protokolü kaynaklı olduğunu savundu

Ülkede radyo frekanslarını denetleyen ajans, belirlenen sınırların üzerinde radyasyon yaydığı gerekçesiyle, iPhone’un bu model telefonunun satışını geçici olarak durdurmuştu.Fransa'nın Dijital Geçiş ve Telekomünikasyon Bakanı Jean-Noël Barrot, şirketin gelecek günlerde bu yazılımı sunacağını duyurdu.Apple söz konusu modelde radyasyon seviyesiyle ilgili bir problem olduğunu reddediyordu.Söz konusu güncellemenin de sadece Fransa’ya özel olacağı açıklandı.Apple bir güvenlik endişesi bulunduğunu reddediyor.Bakan Jean-Noël Barrot, güncelleme sonrası radyo frekanslarını denetleyen Ulusal Frekans Ajansı’nın (ANFR) yeniden bir incleme yapacağını söyledi.Bakan konuyla ilgili ilk açıklamasında, ölçüm bilgilerini AB'nin tüm üye ülkelerine iletileceğini de söylemişti.Belçika, Hollanda ve Almanya da konuyu ilgili kurumları üzerinden inceleme altına alacaklarını duyurmuştu.Eylül 2020'de tanıtılan iPhone 12 hala dünya çapında hala satışta.Elektromanyetik dalgaların insan bedeni tarafından emilim oranı Özgül Emilim Oranı (SAR) adı verilen bir birimle ölçülüyor.AB düzenlemelerine göre bir telefonun ceket cebinde ya da çantada taşındığında en fazla 4 W/kg (kilogram başına 4 watt enerji) emilime neden olması gerekiyor.Apple'ın iPhone 12 modelininse 5.74 W/kg emilime neden olduğu bulunmuştu.Ajans, 12 Eylül'den itibaren bu modelin Fransa çapında herhangi bir dağıtım kanalından satışa sunulmasını yasaklamıştı.Televizyon, radyo, akıllı telefonlar dahil tüm teknolojik cihazlar ve güneş ışığı gibi doğal kaynaklar elektromanyetik radyasyonun ana yayıcıları arasında.İnsanlar günlük hayatlarının neredeyse tamamında elektromanyetik radyasyona maruz kalıyor.Akıllı telefonların gittikçe yaygınlaşan kullanımı, bazı insanların elektromanyetik radyasyonun sağlığa etkileri konusunda endişelenmesine neden oluyor.Bu endişeler arasında radyasyonun kansere sebep olması gibi inançlar da var.Ancak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2014'te konuyla ilgili açıklamasında, akıllı telefon kullanımının sağlık üzerinde herhangi olumsuz bir etkisinin bulunmadığını söylemişti.Ancak WHO, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) ile birlikte, radyo frekans radyasyonunu "kanserojen olması muhtemel" faktörler arasında göstermişti.Bu kanser ilişkisiyle ilgili var olan kanıtların kesin bir sonuç sunmadığı anlamına geliyor.Cep telefonu sinyalleri, turşu yemek ve talk pudrası kullanmak da bu kategoride yer alıyor.Alkollü içkiler ve işlenmiş et ürünleriyse daha riskli kategoride yer alıyor çünkü bunların kanserle ilişkisi konusunda daha güçlü kanıtlar var.