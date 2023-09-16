AfD'nin yükselişinin gerisinde ne yatıyor?





Karşı strateji ile ne hedefleniyor?





Bakan Faeser: AfD'ye geçit yok





Thüringen'de duvar sallanıyor





Thüringen meclisiThüringen meclisi





"Güvenlik duvarını zayıflaması sonun başlangıcı olur"





Otoriter sağcı popülistler neden güçleniyor?





Peki Almanya nasıl direnç sergileyecek?





"Burada kaynamakta olan bir şeyler var ve bu bizi çok korkutuyor"





"Azınlığa saldırı, demokrasiye saldırılır"





Toplumsal huzursuzluk artıyor

Tekkal kardeşlerinin restoranına saldırı ile ilgili olarak Hannover polisi, şaşırtıcı bir hızla, olaydan bir gün sonra, 39 yaşındaki şüphelinin kimliğinin tespit edildiğini, zanlının sadece restorana değil ayrıca bir Türk camisine ve derneğine, restoranlara ve bir arabaya grafiti ile zarar vermekle suçlandığını açıkladı. Yazılı açıklamada "psikolojik bozukluklar" gözlemlenen şüphelinin siyasi saiklerle hareket edip etmediğini ortaya çıkarmak için soruşturmanın sürdüğü vurgulandı.