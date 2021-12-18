Apple Türkiye’den yeni zam





Son olarak Apple Türkiye, bütün ürünlere zam yaptı. Geçtiğimiz ay 24 bin liradan başlayan Macbook Pro’nun başlangıç fiyatı 39.999 TL’ye yükseldi.





Sputnik’deki habere göre Apple, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada App Store’daki uygulamalara kur zammı geleceğini açıklamıştı. Apple’dan yapılan açıklamada şöyle denilmişti; “Önümüzdeki günlerde Türkiye’de App Store’da uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatları (otomatik yenilenen abonelikler hariç) artacak. Satın alma işlemleriniz buna göre ayarlanacak ve vergi hariç fiyat üzerinden hesaplanacaktır. Bu değişiklikler yürürlüğe girdiğinde, Uygulamalarım’da bulunan Fiyatlandırma ve Kullanılabilirlik bölümü güncellenecektir”