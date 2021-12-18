Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete CHP ve İYİ Parti'de sıraya girmiş /18 Aralık 2021 18:30

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete CHP ve İYİ Parti'de sıraya girmiş

Murat Yetkin, aldıkları milyarlarca liralık ihalelerle bilinen ve '5'li çete' diye nitelendirilen şirketlerin CHP ve İYİ Parti'yle görüşmek için sıraya girdilerini ileri sürdü.

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış

Kamu ihalelerin neredeyse tamamını alan ve '5'li çete' diye nitelendirilen şirketler için bomba bir iddia ortaya atıldı. Dün akşam FOX TV'de ekrana gelen Orta Sayfa programının konuklarından gazeteci yazar Murat Yetkin söz konusu şirketlerin CHP ve İYİ Parti yönetimiyle görüşmek için sıraya girdiğini öne sürdü.

Vergi affı ve garanti ödemeleriyle anılan ve muhalefetin ise “beşli çete” olarak andığı müteahhitlik şirketleriyle ilgili çok çarpıcı bir iddia dile getirildi. Canlı yayında '5'li çete' diye nitelendirilen şirketlerin tamamının ANAP döneminden itibaren devletin ihalelerine giren şirketler olduğuna dikkat çeken Yetkin "Şu anda bir takım şeyleri tam kanıtlayamadığım için söyleyemiyorum. Bir kısmının bilgisi direkt bende var. Bunlar çok açık bir şekilde  CHP'ye İYİ Parti'den, neredeyse 'sıraya girmiş vaziyette' diyeceğim randevular istiyorlar, yardımlar yapmaya çalışıyorlar." dedi.

Yetkin, bu sözler üzerine programın bir diğer yorumcusu Deniz Zeyrek'in araya girerek "Cumhurbaşkanı bunları biliyor mu?" diye sorması üzerine "Bilmez olur mu hiç?" cevabını verdi.
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