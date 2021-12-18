Avrupa ülkeleri kısıtlamaları tekrar getiriyor

Avrupa genelinde ülkeler, yeni dalga Corona virüsü enfeksiyonlarının önüne geçmek için tekrar sıkı tedbirler devreye sokmaya başlıyor. Virüsün çok hızlı yayılan ve kıtayı etkisi altına alan Omicron varyantının neden olduğu yeni kısıtlamalara karşı, Paris’ten Barcelona’ya kadar birçok kentte protesto çağrıları da yapılıyor.





Vaka sayılarının yükselmesi Fransa’yı alarma geçirirken, Avusturya da seyahat kısıtlamalarını sertleştirdi. Paris, havai fişekli Yeni Yıl kutlamalarını iptal ederken, Danimarka’da da sinema ve konser salonları, eğlence parkları ve müzelere kepenk vuruldu. İrlanda barlara 20.00'den’den sonra yasak getirirken, iç ve dış mekandaki etkinliklere katılımlara da sınırlamalar koydu.



