Trabzonspor'dan seriye devam

Süper Lig’deki ilk mağlubiyetini geçen hafta Antalyaspor karşısında alan Trabzonspor, 17. hafta mücadelesinde Hatayspor’u konuk etti. İlk yarıda isabetli pas rekoru kıran ve Hatayspor’a tek bir şut bile çektirmeyen Trabzonspor, iyi oyununu 2-0’lık galibiyetle taçlandırdı.





İç sahada üst üste 5. galibiyetini alan Trabzonspor’un gollerini Djaniny (24') ve Andreas Cornelius (38') kaydetti. Lider Trabzonspor bu sonuçla puanını 42’ye yükseltirken, son 5 maçından 3 mağlubiyet alan Hatayspor 29 puanda kaldı. Trabzonspor ligde bir sonraki maçını Altay deplasmanında oynayacak. Hatayspor ise, kendi sahasında Konyaspor’u ağırlayacak.





BASKI SONUÇ GETİRDİ: DJANINIY

Maça baskılı başlayan ev sahibi Trabzonspor, üst üste ataklarla Hatayspor savunmasına zor anlar yaşattı. Karşılaşmanın 24. dakikasında Hatayspor yarı sahasındaki presiyle topu kapan Trabzonspor’da Berat Özdemir pasını Andreas Cornelius’a aktardı. Danimarkalı forvet bekletmeden savunmanın arkasına yolladığı ara pasla topu Djaniny’ye gönderdi. Bordo mavililerin yıldız futbolcusu sol çaprazdan ceza sahası içine girer girmez uzak köşeye yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi.





ÖNCE ASİST SONRA GOL: CORNELIUS

Trabzonspor’un ilk goldeki asistini yapan Andreas Cornelius, 38. dakikada bu kez Hatayspor ağlarını sarsan isim oldu. Sol kanatta hücum geliştiren Trabzonspor’da iyi paslaşmaların ardından Stefano Denswill topla buluştu. Yerden penaltı noktasına doğru sert bir top yollayan Denswill’in pasını Cornelius tek vuruşla tamamladı ve skoru 2-0’a getirdi.



