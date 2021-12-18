Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor'dan seriye devam /18 Aralık 2021 18:22

Trabzonspor'dan seriye devam

Süper Lig 17. haftasında Hatayspor'u ağırlayan Trabzonspor, ilk yarıdaki pas rekoru kırdığı müthiş futbolunun karşılığını 2-0'lık galibiyetle aldı ve ligdeki ilk yenilgisini yaşadığı mücadelenin ardından sahasında üst üste 5. maçını kazandı. Maçı bir gol, bir asistle tamamlayan Cornelius gecenin yıldızı oldu.

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Süper Lig’deki ilk mağlubiyetini geçen hafta Antalyaspor karşısında alan Trabzonspor, 17. hafta mücadelesinde Hatayspor’u konuk etti. İlk yarıda isabetli pas rekoru kıran ve Hatayspor’a tek bir şut bile çektirmeyen Trabzonspor, iyi oyununu 2-0’lık galibiyetle taçlandırdı.

İç sahada üst üste 5. galibiyetini alan Trabzonspor’un gollerini Djaniny (24') ve Andreas Cornelius (38') kaydetti. Lider Trabzonspor bu sonuçla puanını 42’ye yükseltirken, son 5 maçından 3 mağlubiyet alan Hatayspor 29 puanda kaldı. Trabzonspor ligde bir sonraki maçını Altay deplasmanında oynayacak. Hatayspor ise, kendi sahasında Konyaspor’u ağırlayacak.

BASKI SONUÇ GETİRDİ: DJANINIY
Maça baskılı başlayan ev sahibi Trabzonspor, üst üste ataklarla Hatayspor savunmasına zor anlar yaşattı. Karşılaşmanın 24. dakikasında Hatayspor yarı sahasındaki presiyle topu kapan Trabzonspor’da Berat Özdemir pasını Andreas Cornelius’a aktardı. Danimarkalı forvet bekletmeden savunmanın arkasına yolladığı ara pasla topu Djaniny’ye gönderdi. Bordo mavililerin yıldız futbolcusu sol çaprazdan ceza sahası içine girer girmez uzak köşeye yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi.

ÖNCE ASİST SONRA GOL: CORNELIUS
Trabzonspor’un ilk goldeki asistini yapan Andreas Cornelius, 38. dakikada bu kez Hatayspor ağlarını sarsan isim oldu. Sol kanatta hücum geliştiren Trabzonspor’da iyi paslaşmaların ardından Stefano Denswill topla buluştu. Yerden penaltı noktasına doğru sert bir top yollayan Denswill’in pasını Cornelius tek vuruşla tamamladı ve skoru 2-0’a getirdi.

TRABZONSPOR’DAN PAS REKORU

İlk yarıyı 385 isabetli pas yaparak tamamlayan Trabzonspor bu sezonki en fazla isabetli pas rekorunu kırdı. Konuk ekip Hatayspor, ilk 45 dakikayı şut çekemeden tamamlarken, iki takımın topla oynama yüzdelerinde Trabzonspor’un yüzde 78’e yüzde 22’lik üstünlüğü vardı.

UĞURCAN ÇAKIR DEVLEŞTİ
İlk yarıda Trabzonspor kalesine şut çekemeyen Hatayspor, üç oyuncu değişikliği ile başladığı ikinci yarının ilk dakikasında golle burun buruna geldi. Sağ kanattan yapılan ortayı Muhammed Mert topuğuyla çok şık şekilde arka tarafa aşırttı. Mame Diouf’un kafa vuruşunu çizgi üzerinde kurtaran Uğurcan Çakır net bir gol fırsatını kurtarmayı başardı. Kalan dakikalarda iki takım da yakaladıkları fırsatları gole çeviremeyince mücadele Trabzonspor’un 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı.
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