Samanyolu Haber /Gündem / Dünya Sağlık Örgütü’nden korkutan Omicron açıklaması /18 Aralık 2021 18:20

Dünya Sağlık Örgütü’nden korkutan Omicron açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü'nün, Omicron varyantı ile ilgili yeni açıklamaları endişe uyandırdı. DSÖ, Omicron varyantının 89 ülkede rapor edildiğini ve görüldüğü ülkelerde vaka sayısının 1,5 ila 3 gün içinde iki katına çıktığını açıkladı.

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Tüm dünyada etkisini sürdüren corona virüsünün Omicron varyantı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni bir açıklama geldi.

Dünya Sağlık Örgütü, Omicron varyantının hızla yayıldığını belirtirken, şu ana kadar 89 ülkede rapor edildiğini açıkladı. DSÖ tarafından yapılan açıklamada, Omicron varyantının, görüldüğü ülkelerde vaka sayısının 1,5 ila 3 gün içinde iki katına çıktığını açıkladı. Bu verilere bakıldığında, Omicron’un Delta varyantına oranla daha hızlı yayıldığı da vurgulandı.

Dün de İngiltere’de G7 ülkelerinin sağlık bakanlarını buluşturan toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, “Omicron varyantı en büyük küresel tehdit” ifadeleri kullanıldı.

‘ÖNÜMÜZDE AĞIR BİR KIŞ VAR’

ABD Başkanı Joe Biden , dün yaptığı açıklamada Omicron varyantının ABD’de hızla yayılacağı ve aşı olmayanlar arasında ölümlerin artabileceği uyarısında bulundu. Biden, “Önümüzde ağır hastalık ve ölümlerin yaşanacağı bir kış var” dedi.

Omicron’un çıkış yerlerinden biri olduğu düşünülen Güney Afrika’nın Sağlık Bakanı Joe Phaahla, aşıların ve halihazırda vaka sayılarının yüksek olmasının, Covid-19’un daha düşük düzeyde seyretmesini sağladığını belirtti.
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