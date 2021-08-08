Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple'a ağır suçlama /08 Ağustos 2021 18:52

Apple'a ağır suçlama

Apple'ın yeni duyurduğu güvenlik güncellemesiyle çocuk istismarcılarının artık doğrudan güvenlik güçlerine bildirileceği açıklanmıştı.Yazılımla Apple cihazındaki veriler taranıyor. Fotoğraf ve videolarda uygunsuz içerik bulunduğu taktirde cihaz kendiliğinden polise bildiriyor.

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Webtekno'nun haberine göre Çocuk istismarı vakalarının önüne geçmek ve istismarcıları doğrudan güvenlik kuvvetlerine bildirmek üzerine kurulu olan sistemde 'çocuk cinsel istismar materyalleri' içeren görüntülerin taranarak doğrudan emniyet güçlerine bildirileceği açıklandı.

Sistem, iCloud'a otomatik olarak yüklenen fotoğrafların 'çocuk cinsel istismarı' içeren görüntüler ile karşılaştırılarak taranmasını içerecek. Görüntülerin taranacak olması ise sistem açıklanır açıklanmaz beraberinde bazı gizlilik tartışmalarını da getirdi. Ayrıca kimi kesimler, Apple'ın bu sisteminin hükümetlere veri sağlamak için kullanılabileceğini ifade etti. Tartışmalara dahil olan isimlerden biri ise Epic Games CEO'su Tim Sweeney oldu.

Sweeney'nin konuya ilişkin attığı tweet'ler, yazılımın temel amacının kişisel verileri tarayarak hükümetlere bilgi sağlamak olduğu üzerinde duruyor. Sweeney, geliştirilen sistemin bir sosyal mecrada yayınlanan içeriklerin denetlenmesinden çok farklı olduğunu; söz konusu olan verilerin kişisel ve gizli veriler olduğunu söylüyor ve Apple'ı hükümetler için çalışan sistemler geliştirmekle suçluyor.

Ayrıca Sweeney, Apple'ın kişileri iCloud hesaplarını icloud.com uzantılı maillere mecbur bıraktığını ve asla silinmeyen bir ekosisteme kişileri mecburen dahil ettiğini söylüyor. Bu da kişilerin tüm verilerinin Apple'ın uzun süreli erişiminde olması durumunu doğuruyor.

Apple'ın sunduğu sistemin 'çocuk istismarını önlemek için' sunulmuş olmasının toplumu manipüle ettiğini söyleyen Sweeney, gerçekten çocukları düşünüyorsak, onlara hükümetlerin gözetiminden uzak, özgür bir gelecek sunmamız gerektiğini ifade ediyor.

Apple'ın bu konuda doğrudan Sweeney'e olmasa da genel cevabı ise görüntülerin tarama sisteminin doğrudan tüm görüntülere erişim anlamına gelmediği ve özelliğin farklı bir amaçla kullanılmayacağı yönünde. 
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