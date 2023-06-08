Samanyolu Haber /Gündem / Apple'dan bir zam daha! İphone fiyatları ne kadar oldu? /08 Haziran 2023 11:20

Apple'dan bir zam daha! İphone fiyatları ne kadar oldu?

3 gün önce Türkiye'deki fiyatlarına zam yapan Apple'ın dolar/TL'nin rekor kırmasını takiben ürünlerinde yeni fiyat artışları yaptı. Zam oranları üç hafta içerisinde yüzde 30'lara geldi.

SHABER3.COM

Apple'dan Türkiye fiyatlarına bir kez daha zam geldi. Teknoloji devi bundan yaklaşık iki gün önce, Apple imzalı ilk karma gerçeklik başlığı, iOS 17, iPadOS 17, yeni MacOS Sonoma ve WatchOS 10'un tanıtıldığı WWDC 23 (Dünya Geliştiriciler Konferansı) etkinliği sonrası Türkiye fiyatlarına zam yapmıştı. Şimdi şirketin bir kez daha zam yaptığı görüldü.

Apple Türkiye’nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, birçok ürünün fiyatında artışa gidildi. Fiyatı yükselen bazı ürünlerin eski (5 Haziran'daki zamlı fiyatlar) ve yeni fiyatları şöyle yansıdı:

iPHONE 14 FİYATLARI

iPhone 14 128 GB
Eski fiyatı: 37.999 TL / Yeni fiyatı: 42.499 TL

iPhone 14 256 GB
Eski fiyatı: 40.999 TL / Yeni fiyatı: 45.999 TL

iPhone 14 512 GB
Eski fiyatı: 46.999 TL / Yeni fiyatı: 52.999 TL
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