Arabasıyla tekneye çarptı!

Sinop'ta kontrolden çıktıktan sonra takla atan ve mendireğe düşüp balıkçı kayığına çarparak duran taşıtın sürücüsü Necdet Dikmen, "Denize düşmekten son anda kurtuldum. Geri vitese taktım sanıyordum. Oysa ileri vitesi takmışım. Bu 2020 yılı bize iyi gelmedi. 2020 yılından kurtulmak istiyorum." dedi





Dikmen yönetimindeki hafif ticari taşıt mendirekten düşerek, tekne ve balıkçı kayığına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönen araç, denize düşmekten son anda kurtuldu.





Dikmen kendi imkânıyla aracından çıkarak kıyıya ulaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşmemesi için halata bağladığı aracı, daha sonra çağrılan vinçle bulunduğu yerden çıkardı.





Sinop'ta 30 yıldır balıkçılık yaptığını söyleyen sürücü Dikmen kaza anını anlattı: "Manevra esnasında ileri geri yapıyordum. Geri vitese taktığımı sanıyordum. Oysa ileri vitese takmışım. Daha sonra araç denize doğru düştü. Biraz korktum ancak bagajdan çıktım."







