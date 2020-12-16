Karakolu soyan kişi Emniyet Amiri çıktı

İstanbul’da bulunan bir polis merkezinde 1 Aralık’ta meydana gelen olayda adli emanette bulunan para ve uyuşturucu maddelerin eksik olduğu tespit edildi.







Polis memurları durumu karakol amirine bildirdi. Karakol amiri komiser S.P, polis memurlarına, “Eksik olan para ve uyuşturucu maddeyi ben tamamlayacağım konuyu siz kapatın” dedi. Durumdan şüphelenen memurlar karakolun güvenlik kameralarını incelemeye almasıyla olay aydınlandı.

Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis memurları, adli emanette bulunan para ve uyuşturucu maddeleri alan kişinin karakol amiri komiser S.P. olduğunu belirledi. Ayrıca dolaplardaki kıyafetlerde bulunan cüzdanlarından da paraların çalındığını gören polisler, durumu ilçe emniyet müdürüne bildirdi.





ÇALMA HASTALIĞIM VAR İFADESİ KURTARMADI





İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği´ne teslim edilen komiser S.P’nin ifadesinde, “Bende kleptomani (çalma hastalığı) var” dediği öğrenildi. S.P, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.





S.P’nin, daha önce görev yaptığı yerlerde çalışanların da, onun benzer hırsızlıklar yaptığı konusunda çeşitli ifadeler verdikleri öğrenildi.