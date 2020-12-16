Samanyolu Haber /Gündem / Karakolu soyan kişi Emniyet Amiri çıktı /16 Aralık 2020 12:04

Karakolu soyan kişi Emniyet Amiri çıktı

İstanbul’da bir polis karakolunun adli emanetinde bulunan para ve uyuşturucu maddelerin eksik olduğu tespit edilince güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Para ve uyuşturucuyu Karakol Amiri’nin çaldığı ortaya çıktı. Tutuklanan komiser, “Ben de kleptomani (çalma hastalığı) var” dedi.

SHABER3.COM

İstanbul’da bulunan bir polis merkezinde 1 Aralık’ta meydana gelen olayda adli emanette bulunan para ve uyuşturucu maddelerin eksik olduğu tespit edildi.

Polis memurları durumu karakol amirine bildirdi. Karakol amiri komiser S.P, polis memurlarına, “Eksik olan para ve uyuşturucu maddeyi ben tamamlayacağım konuyu siz kapatın” dedi. Durumdan şüphelenen memurlar karakolun güvenlik kameralarını incelemeye almasıyla olay aydınlandı.
 
Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis memurları, adli emanette bulunan para ve uyuşturucu maddeleri alan kişinin karakol amiri komiser S.P. olduğunu belirledi. Ayrıca dolaplardaki kıyafetlerde bulunan cüzdanlarından da paraların çalındığını gören polisler, durumu ilçe emniyet müdürüne bildirdi.

ÇALMA HASTALIĞIM VAR İFADESİ KURTARMADI

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği´ne teslim edilen komiser S.P’nin ifadesinde, “Bende kleptomani (çalma hastalığı) var” dediği öğrenildi. S.P, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

S.P’nin, daha önce görev yaptığı yerlerde çalışanların da, onun benzer hırsızlıklar yaptığı konusunda çeşitli ifadeler verdikleri öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Karakolu soyan kişi Emniyet Amiri çıktı Sonraki Haber >>

Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa?

Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa?

Market zinciri Edeka'ya ilham verdi: Alman komşuya Türklerin jesti

Market zinciri Edeka'ya ilham verdi: Alman komşuya Türklerin jesti

Altaylı'dan tepki çeken sözler: Türkiye'nin sahibi onlar, yakında bizi atacaklar

Altaylı'dan tepki çeken sözler: Türkiye'nin sahibi onlar, yakında bizi atacaklar

Mikrofon uzatılan vatandaş tek tek sıraladı

Mikrofon uzatılan vatandaş tek tek sıraladı

Belediye 1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alındı

Belediye 1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alındı

48 Saatte, çalışan bir otoyolun altına tünel yaptılar

48 Saatte, çalışan bir otoyolun altına tünel yaptılar

Yandaş coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer, Kudüs'ten çıkarız

Yandaş coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer, Kudüs'ten çıkarız

'Millet kuru ekmek yiyor' sözüne AKP'li vekil 'o zaman aç değiller' cevabı verdi

'Millet kuru ekmek yiyor' sözüne AKP'li vekil 'o zaman aç değiller' cevabı verdi

'Hidayet Bey çıkacak , yine Beraber çalışacağız'

'Hidayet Bey çıkacak , yine Beraber çalışacağız'

Kolanın Covid-19 testi pozitif!

Kolanın Covid-19 testi pozitif!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:08:35