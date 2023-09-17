Samanyolu Haber /Gündem / Arabuluculuğa kira uyuşmazlıkları için 12 binden fazla başvuru yapıldı /17 Eylül 2023 00:50

Arabuluculuğa kira uyuşmazlıkları için 12 binden fazla başvuru yapıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Eylül'de başlatılan arabuluculuk uygulamasına ilk 15 günde kira uyuşmazlıklarından kaynaklı 12 bin 1 başvuru yapıldığını açıkladı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Twitter hesabından arabuluculuk uygulamasının ilk 15 gününe dair verileri paylaştı.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA ÜCRETİ DEVLET KARŞILIYOR

Bakan Tunç, “1 Eylül'den itibaren başlattığımız başta kira hukukundan doğan uyuşmazlıklar olmak üzere komşuluk hukuku, ortaklığın giderilmesi, tarımsal üretim sözleşmeleri ve kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk sistemi sayesinde taraflar yıllarca süren davalardan kurtularak dostane ve barışçıl çözüme kavuşuyorlar” dedi.

Taraflar arasında anlaşma sağlanamadığında 2 saatlik arabuluculuk ücretinin devlet tarafından karşılandığını aktaran Tunç, “Anlaşmalar sayesinde taraflar maddi ve manevi olarak yıpranmadan serbest iradeleri ile aralarındaki uyuşmazlığı sonlandırarak toplumsal barışa hizmet ediliyorlar, hem de yargının iş yükü azalıyor” ifadelerini kullandı.

KİRA UYUŞMAZLIKLARI İÇİN 12 BİNDEN FAZLA BAŞVURU

Bakan Tunç, paylaşımında şu verileri aktardı:

* “1 Eylül’den itibaren ilk 15 günde, kira uyuşmazlıklarından kaynaklı 12.001 başvuru, ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarından kaynaklı 1241 başvuru, kat mülkiyeti uyuşmazlıklardan kaynaklı 893 başvuru, komşuluk hukuku uyuşmazlıklardan kaynaklı 114 başvuru, tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklı 68 başvuru olmak üzere yeni alanlarda toplamda 14.385 başvuru yapıldı.”
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