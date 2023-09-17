Samanyolu Haber /Dünya / Polonya’dan Rusya yasağı: Ülkeye giremeyecekler /17 Eylül 2023 00:42

Polonya’dan Rusya yasağı: Ülkeye giremeyecekler

Polonya, Rusya plakalı tüm araçların ülkeye girişini yasakladı. Yasak, araç sahibinin Rusya vatandaşı ya da başka bir ülke vatandaşı olmasına bakılmaksızın tüm araçlar için geçerli. Polonya, söz konusu yasağı uygulayan beşinci ülke oldu.

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Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Rusya plakalı binek ve ticari araçların ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

Kaminski, Belarus sınırında düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Rus kamyonları zaten bu yasak kapsamındaydı. Şimdi bu konuyu kapatıyoruz. Polonya’ya hiçbir Rus arabası giremeyecek” dedi.

Yasağın, araç sahibinin Rusya vatandaşı ya da başka bir ülke vatandaşı olmasına bakılmaksızın tüm araçlar için geçerli olacağı kaydedildi.

Letonya, Litvanya, Estonya ve Finlandiya’nın ardından Polonya, Rusya plakalı araçların ülkeye girişini yasaklayan beşinci ülke oldu.
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