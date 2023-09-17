Galatasaray Samsunspor maçında gol yağmuru













İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca Galatasaray, soyunma odasına 3-0 gibi büyük bir avantaj ile girdi.













TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

Sözcü'de yer alan habere göre Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Yılport Samsunspor’u 4-2 mağlup etti. RAMS Park’ta oynanan karşılaşma yüksek tempoda ve bol pozisyonlu geçerken, izleyenlere keyifli bir 90 dakika yaşattı.Galatasaray’ı galibiyete taşıyan golleri 7 ve 29. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu, 42. dakikada Abdülkerim Bardakçı ve 67. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Samsunspor’un golleri 46. dakikada Landry Dimata ve 60. dakikada Carlo Holse’den geldi. Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech, ilk maçında asist yapmayı başardı.Bu galibiyetle puanını 10 yapan Galatasaray, evindeki yenilmezlik serisini sürdürürken, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yerleşti. Ligin yeni ekibi Samsunspor ise 1 puanda kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamlayan Galatasaray, ikinci yarıda üst üste gelen Samsunspor gollerine engel olmayınca fark bire indi. Ancak sahneye çıkan sarı-kırmızılı ekibin golcüsü Mauro Icardi, takımını yeniden rahatlatan ve skoru belirleyen golü kaydederek geri dönüşe izin vermedi.Galatasaray, böylece çıktığı son 16 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmemiş oldu.Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon ise 4'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 9 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, ayrıca Süper Lig'de taraftarı önünde yaptığı son 19 karşılaşmada mağlup olmadı.Ligde iç sahada son yenilgisini geçen sezonun 2. haftasında 1-0'lık skorla Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 19 mücadelede 17 galibiyet, 2 beraberlik aldı.Galatasaray, maçın başında öne geçmeyi başardı. Dries Mertens’in pasında savunmadan seken topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu, ceza alanında sağ çaprazdan gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Okan Koçuk’un sağından uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı.Kerem Aktürkoğlu, 29. dakikada kaydettiği şok golle bir kez daha sahneye çıktı. Dries Mertens’in pasıyla ceza alanında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, penaltı noktası gerisinden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Okan Koçuk’un solundan ağlarla buluşturarak kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü kaydetti.Galatasaray, ilk yarının son bölümünde üçüncü golü bulurken, Kerem Aktürkoğlu bu kez asist yapan isim oldu. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Kerem Aktürkoğlu’nun ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Okan Koçuk’un yanından ağlarla buluşturdu.Samsunspor, ikinci yarının hemen başında bulduğu golle umutlandı. Flavien Tait’in pasıyla topla buluşan Landry Dimata, ceza yayından yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera’nın yanından ağlarla buluşturmayı başardı.Galatasaray karşısında 60. dakikada bir gol daha bulan Samsunspor, farkı bire indirdi. Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Carlo Holse’nin, doğrudan kaleye gönderdiği şutunda barajdaki Abdülkerim Bardakcı’ya çarpan meşin yuvarlak Fernando Muslera’yı yanıltarak ağlarla buluştu.Yüksek tempoda oynanan ve iki takımın da bol pozisyon bulduğu karşılaşmada son sözü Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi söyledi. Hakim Ziyech’in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda, topa hareketlenen Mauro Icardi’ye çarpan meşin yuvarlak Okan Koçuk’un solundan ağlara gitti.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, bu heyecanlı mücadeleden 4-2 galip ayrılmayı başardı.Galatasaray taraftarı müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.Süper Lig’de ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna kayıpsız devam eden sarı-kırmızılı ekibin Samsunspor müsabakasında tribünlerde yaklaşık 45 bin taraftar yer aldı. Samsun temsilcisi için ayrılan yer de kırmızı-beyazlı taraftarlar tarafından büyük oranda dolduruldu.Karşılaşma öncesinde Libya ve Fas’ta meydana gelen doğal afetler nedeniyle hayatını kaybedenler ile eski milli futbolcu Burhan Sargın’ın vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu.Libya’da meydana gelen selde ve Fas’ta yaşanan depremde binlerce insan hayatını kaybetmiş, binlercesi de kaybolmuştu.