Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da 250 bin dolarlık hırsızlık /16 Eylül 2023 23:24

İstanbul’da 250 bin dolarlık hırsızlık

İstanbul Esenyurt'ta bir muhasebecinin bankadan çektiği 250 bin dolar otomobilden çalındı. Şüpheliler, güvenlik kameralarına yakalandı.

SHABER3.COM

İstanbul Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi’ndeki bir bankanın önünde 24 Ağustos Perşembe günü saat 11.00 sıralarında hırsızlık meydana geldi.

Muhasebecilik yapan E.D., bankadan çektiği 250 bin doların bulunduğu çantayı otomobiline bıraktı. Daha sonra hafif ticari araçla gelen 3 şüpheli, otomobilin içerisinden çantayı alarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Olay sonrası E.D., durumu polis ekiplerine bildirdi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelilerinin kimlikleri tespit edildi.

YAKALANDILAR

Ekipler, 13 Eylül Çarşamba günü şüphelilerin Avcılar’da kaldıkları adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, diğer şüpheli A.P.’nin (18) cezaevinde olduğu tespit edildi. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan Ömer K. (24) ve Sezgin O. (27) adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerden Ömer K.’nın 19, Sezgin O.’nun 24, cezaevinde bulunan A.P.’nin ise 30 suç kaydı olduğu öğrenildi.
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