Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü! /17 Eylül 2023 08:43

İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangına müdahale eden helikopterlerden birinin Tahtalı Barajı’na düştüğünü açıkladı.

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İzmir'in Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün yangın çıktı. İhbarın ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak ve 16 helikopter ile havadan, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı, 7 dozer, 7 ilk müdahale aracı ile alevlere müdahale etti.

HELİKOPTERLERDEN BİRİ BARAJA DÜŞTÜ
Tarım ve Orman Bakanı Bakan İbrahim Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangına müdahale eden helikopterlerden birinin Tahtalı Barajı’na düştüğünü açıkladı.

Yumaklı paylaşımında, “İzmir’in Menderes ilçesinde 16 Eylül Cumartesi günü çıkan yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopterlerden biriyle saat 23:53’te maalesef ekiplerimizin irtibatı kesilmiştir. Yapılan araştırmada, helikopterin müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı’na düştüğü tespit edilmiştir. Bölgeye Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri ivedilikle sevk edilerek helikopterde görevli dört personeli arama kurtarma işlemleri başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

"BİR PERSONEL SAĞ KURTARILDI"
Yumaklı paylaşımının devamında, “Şu anki durumda yangın söndürme helikopterinde görevli dört mürettebatımızdan biri sağ olarak kurtarılmış olup, diğer üç mürettebatımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir” bilgisini verdi

HAVANIN AYDINLANMASIYLA ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI
Helikopterin ilk olarak düştüğü yer tespit edilirken, arama-kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

YÜZEREK KARAYA ÇIKTI
Mürettebattın 4 kişi olduğu öğrenilirken kaza sonrası bir kişi yüzerek karaya çıktı. Gece boyunca devam eden 3 kişiyi arama çalışmaları havanın aydınlanmasıyla tekrar hız kazandı. Bölgede jandarma, emniyet, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekiplerinin hem karadan hem havadan arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmaları da yine havadan ve karadan devam ediyor.



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