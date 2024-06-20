Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Peki, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara benzin, motorin ve LPG güncel fiyatları...





Döviz kuru ve brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre; benzinin ve motorinin litre fiyatına 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor.İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 40.29 TLMotorin litre fiyatı: 40.67 TLLPG litre fiyatı: 20.19 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 40.15 TLMotorin litre fiyatı: 40.57 TLLPG litre fiyatı: 19.64 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 41.24 TLMotorin litre fiyatı: 41.63 TLLPG litre fiyatı: 20.19 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 41.54 TLMotorin litre fiyatı: 42.02 TLLPG litre fiyatı: 19.89 TL