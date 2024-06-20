Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Peki, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara benzin, motorin ve LPG güncel fiyatları...
GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 40.29 TL
Motorin litre fiyatı: 40.67 TL
LPG litre fiyatı: 20.19 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 40.15 TL
Motorin litre fiyatı: 40.57 TL
LPG litre fiyatı: 19.64 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 41.24 TL
Motorin litre fiyatı: 41.63 TL
LPG litre fiyatı: 20.19 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 41.54 TL
Motorin litre fiyatı: 42.02 TL
LPG litre fiyatı: 19.89 TL