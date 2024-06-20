1 milyon liralık konut kredisinin geri ödemesi uçtu: Aylık taksit asgari ücretin neredeyse iki katı!

Konut kredilerinde geri ödeme tutarı ortalama olarak, krediyi 5’e katlıyor. Öyle ki 120 ay vadeli olarak çekilen aylık yüzde 4.29 faizli 1 milyon liralık konut kredisinin geri ödemesi ortalama 5 milyon 193 bin lirayı aşıyor. Aylık taksit tutarı ise ortalama 43 bin 179 lirayı buluyor.





EN DÜŞÜK KREDİNİN AYLIK TAKSİDİ 31 BİN 352 LİRA OLDU

Konut kredisinin maliyeti katlanınca, kredi ile ev almak da neredeyse imkansız hale geldi. 1 milyon liralık konut kredisinin geri ödemesi 5 milyon lirayı aştı.Piyasada en düşük yüzde 3.5 aylık faiz oranı ile kullanılacak 1 milyon liralık konut kredisinin aylık taksidi ise 31 bin 352 TL oldu. Bu kredinin toplam geri ödemesi ise 3 milyon 781 bin TL’yi aşıyor. Söz konusu kredi ise ilgili banka tarafından "ilk evim konut kredisi" olarak adlandırılıyor.Bu kredinin ev alacak kişinin şartlarına uygun olmaması halinde yine en düşük faiz oranı ile çekilen bir başka kredinin aylık ödemesi de 32 bin 187 lirayı buluyor. Bu kapsamda 120 ay vadeli çekilen, aylık yüzde 3.14 faiz oranı ile kullanılacak kredinin toplam geri ödemesi ise 3 milyon 822 bin lirayı aşıyor.Sözcü'nün haberine göre; dar ve orta gelirliler için kredi ile konut almak artık çok zor. Bankalarda ortalama 1 milyon liralık konut kredisine 12 ay vade ile ödenecek aylık taksit tutarı 69 bin 921 liraya kadar çıkıyor. Aylık faizi yüzde 6.99’a ulaşan söz konusu konut kredisinin toplam geri ödemesi ise 8 milyon 401 bin lirayı aşıyor.Bu kredide toplam faiz oranı da 7 milyon 390 bin 527 lirayı buluyor. Böylece söz konusu konut kredisinin aylık taksit tutarı 17 bin 2 liralık asgari ücretin 4 katını aşıyor.