Aracında bir kilo eroinle yakalanan MHP'li başkan hakkında karar

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolundaki uygulama noktasında 3 Mayıs günü şüphe üzerine durdurulan araçta 1 kilo eroinle yakalanan Bitlis'in Hizan İlçesi MHP İlçe Başkanı Eyüp Üste yargılandığı davada karar çıktı.







Üste, Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmada 18 yıl hapisle cezalandırıldı.





“KULLANICIYIM” DEDİ

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; sanık savunmasında, asıl mesleğinin lokantacılık olduğunu belirterek, şöyle konuştu:





Olay günü Bitlis'ten Mersin'e gidiyordum. İki yıldır uyuşturucu kullanıyordum. Bu uyuşturucuyu da nerede denk gelirse tanımadığım kişilerden alıyorum. 3-4 günde bir kullanırım. Azar azar Bitlis, Tatvan ve Hizan'dan satın alıyorum. Polisler durdurup araçta bir şey olup olmadığını sordular.





Ben de yok dedim; sonra pet şişeyi görünce kullanıcı olduğumu söyledim ve üst aramamda buldular. Başka olup olmadığını sorduktan sonra aracı aradılar. Koltuğun altında uyuşturucu buldular. Aracımı bezen kıramadığım başka şahıslarda kullanmaktadır. 1 kilo bana ait değil. Ben ticaretini yapmıyorum, sadece içiyorum.





Olay tarihinde MHP ilçe başkanıydım. Aracımı seçim çalışmalarından dolayı farklı şahıslara verdiğim olmuştur. Benim Mersin’e gittiğimi bilenler tarafından konulmuş olabilir. Beraatımı istiyorum.”





İdrar tahlili yapılan Eyüp Üste'nin tetkik sonuçlarında amfetamin ve extacy değerlerinin pozitif olduğu raporlandı.





EROİN OLDUĞU İÇİN 18 YIL HAPİS

Mahkeme, sanığın aracında ele geçen uyuşturucu miktarının bir insan için yıllık kullanım sınırının çok üzerinde olduğu ve toplanan delillere göre amacı dışında bulundurduğu eroin maddesinin ticaretini yaptığı yönünde tam bir vicdani kanatın hasıl olduğuna vurgu yapıldı.





Mahkeme sanığı uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan önce 12 yıl hapisle cezalandırdı, ardından ele geçen maddenin eroin olması nedeniyle yarı oranında artırıp 18 yıla çıkardı.





Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezasını 1/6 oranında indirip yaparak 15 yıla düşürdü. Sanığın hükmen tutukluluk halinin devamına oy birliğiyle karar verildi.