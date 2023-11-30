Samanyolu Haber /Gündem / Şok görüntüler: 3.2 milyon doları aldı şubeden koşarak çıktı! /30 Kasım 2023 16:49

Şok görüntüler: 3.2 milyon doları aldı şubeden koşarak çıktı!

Bankacı Erzan’a 3.2 milyon dolar kaptıran Emre Çolak’ın çantalar içinde taşınan parasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüye göre, Erzan’ın suç ortağı Ali Yörük, Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak ile yan yana görünüyor. Poşetler içinde getirilen paralar siyah renkli iki çantaya konuluyor. Çolak, iki çantayı Yörük’e teslim ediyor. Yörük dolar dolu 2 çantayı aldıktan sonra koşarak uzaklaşıyor.

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Emre Çolak’ın, kardeşi Emrah Çolak eli ile verdiği paraların teslim anlarına ilişkin görüntülere ilk kez Halktv.com.tr ulaştı. Dava dosyasına giren görüntüler, 4 ayrı kamera ile çekilmiş durumda. Görüntünün başında, Emrah Çolak ile Seçil Erzan’ın tutuklu suç ortağı Ali Yörük yanyana otururlarken görünüyorlar.

PARALAR İKİ ÇANTAYA DOLDURULDU
Dakikalar sonra, şubenin arka kısmında kalın poşetler içinde dolarlar getiriliyor. Anılan poşetler, Yörük ve Çolak’ın oturduğu yerin karşısındaki bölüme götürülüyor. Bir süre sonra, anılan bölümde desteler halindeki dolarlar, siyah renkli iki çantaya konuluyor.

Dakikalar sonra Ali Yörük ve Emrah Çolak, gişelerin önünde görülüyor. İkili tokalaştıktan sonra Yörük, dolar dolusu iki çanta ile şubeden çıkıyor. Görüntülere göre Yörük, şubeden dışarı adımını attıktan hemen sonra koşar adım uzaklaşıyor.

DOLAR DOLU ÇANTALARLA KOŞUYOR
Görüntünün devamına göre, elinde dolar dolu çanta ile koşmaya başlayan Yörük, kendisini bekleyen otomobilin bagajına çantaları koyuyor. Aynı araçta, Yörük dışında bir kişinin daha olduğu görülüyor. Yörük’ün araç ile uzaklaşmasından 2-3 dakika sonra ise Emrah Çolak şubeden çıkarak uzaklaşıyor.

EMRE ÇOLAK’A HİÇ ÖDEME YAPMADIM
Seçil Erzan, sorgusunda Emre Çolak’tan alınan para ile ilgili şunları söyledi: “Emre Çolak da fon vaat ettiğim kişilerdendir. Kendisinden 3.200.000 dolar tutarında para aldım ancak bu zamana kadar herhangi bir ödeme yapmadım. Bu parayı kardeşi Emrah Çolak Emre'nin hesabından çekip Ali Yörük'e şubede teslim etti. Sonra ben de Ali Yörük'ten teslim aldım.” Halktv.com.tr’nin edindiği bilgiye göre, Çolak’ın, Yörük’e parayı verdiğinde Erzan şubede değildi.

3.2 MİLYON DOLARI TEK SEFERDE VERDİM
Ali Yörük’e parayı veren Emrah Çolak ise ifadesinde "Ben İspanya’da futbol oynayan milli futbolcu Emre Çolak’ın kardeşiyim. Abim Emre beni arayarak fona para yatırmamı söyledi. Ben de şüpheli Seçil Erzan’a toplamda 3.212.000 doları bir seferde odasında verdim” dedi. Anılın parayı hesabından çektiğini söyleyen Emrah Çolak, “Bu paraları banka şube müdürünün Seçil Erzan’ın odasında Ali isimli şahsa verdim” dedi.

‘TANIMADIĞIM KİŞİLERDEN PARA ALDIM’
Tutuklu sanık Ali Yörük ise Çolak kardeşlerin parası ile ilgili “Ben zaman zaman Seçil Erzan'ın ricası ile birkaç defa tanımadığım kişilerden para almış olabilirim. Şöyle ki kötü niyet kesinlikle aklımdan geçmemiştir. Seçil Erzan bana zaman zaman emaneten bir yerlerden bir şeyler aldırmış olsa da ben içinde ne olduğunu asla bilmezdim” şeklinde konuştu.


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