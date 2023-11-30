Almanya Cumhurbaşkanına Katar'da büyük şok!

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail ve Umman’ı ziyaret ettikten sonra çıktığı üç ülkeli Orta Doğu turunun son durağı olan Katar’da 30 dakika boyunca uçak kapısında bekletildi.







Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Katar’a inişinin ardından yaklaşık 30 dakika boyunca Airbus A350 uçağının kapısında bekletildi. Havaalanında Alman lider için kırmızı halı serildi ve askeri bir şeref kıtası kendisini karşılamak üzere hazır bulundu ancak ev sahibi ülkenin resmi bir temsilcisi alanda görülmedi. Almanya’nın Katar Büyükelçisi Lothar Freischlader de Steinmeier hükümet uçağının kapısında beklerken oradaydı. Sonunda Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad El Muraikhi, Steinmeier’ı karşılamak için geldi.





Steinmeier daha sonra Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani ile görüşmek üzere yola çıktı. Katar, Steinmeier’in İsrail ve Umman’ı ziyaret ettikten sonra çıktığı üç ülkeli Orta Doğu turunun son durağı. Bu olağandışı diplomatik olayın nedeni ile ilgili bir açıklama yapılmazken uçağın resmi programda planlanandan daha erken bir saatte iniş yaptığı öğrenildi.