Davada sıcak gelişme: Savcı İmamoğlu'nun mahkemeye zorla getirilmesini istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
İmamoğlu’nun siyasi yasak ve hapis istemiyle yargılandığı dava 25 Nisan 2024 tarihine ertelendi.
İmamoğlu duruşmaya katılmazken duruşmada hakim, savcının İmamoğlu’nun zorla getirilmesi talebini reddetti.
İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin inceleme başlatmıştı. İnceleme konusu 29 Aralık 2015’te gerçekleştirilen bir ihaleydi.
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, hazırladığı raporu Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Büyükçekmece savcılığınca hazırlanan iddianamede kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia edildi.
Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, İmamoğlu dahil 7 isim hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.