Samanyolu Haber /Gündem / Görüşmenin ardından İstanbul ve Ankara adayları belirlendi iddiası /30 Kasım 2023 16:17

Görüşmenin ardından İstanbul ve Ankara adayları belirlendi iddiası

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli’nin görüşmesinde İstanbul ve Ankara adayının belirlendiği ileri sürüldü.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 50+1 tartışmalarının ardından dün ilk kez yan yana geldi

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre, ikilinin buluşmasındaki ana gündem maddeleri Erdoğan’ın Almanya dönüşü 50+1 sistemi ile ilgili düşünceleri sonrası başlayan tartışma ve yerel seçimlerdi.

Öte yandan Cumhur İttifakı’nın yerel seçim stratejisi de görüşmede ele alınan önemli başlıklardan biri oldu. Erdoğan ve Bahçeli’nin Ankara ve İstanbul’da aday gösterilecek isimleri bu görüşmede istişare ettiği kulislere sızan bilgiler arasında.

Buna göre Metin Külünk’ün aday adayı olduğu İstanbul’da AKP milletvekili ve eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ismi kesinleşmiş durumda. 

Yerel seçimlerde milliyetçi muhafazakar seçmene seslenecek bir aday profili çıkarılması beklenen Ankara’da ise eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ismi öne çıkmış.

Seçimlerde aday olacak isimlerin iki parti kurullarında konuşulduktan sonra açıklanması bekleniyor.
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