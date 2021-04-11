Samanyolu Haber /Gündem / Arap Dünyası Ramazan'a başlama tarihini açıkladı /11 Nisan 2021 23:55

Arap Dünyası Ramazan'a başlama tarihini açıkladı

Suudi Arabistan, Mısır ve Irak’ta Ramazan ayının ilk gününün salı günü olduğu duyuruldu.

SHABER3.COM

Ramazan ayına sayılı günler kala birçok Müslüman ülkede Ramazan’ın ilk günü belli oldu. Mısır Dar Al Iftaa tarafından yapılan açıklamada, bugünkü gün batımının ardından salı gününün Mısır’da Ramazan ayının ilk günü olduğu duyuruldu.

Irak Sünni Vakıf Dairesi tarafından yapılan açıklamada ise salı gününün ülkede Ramazan ayının ilk günü olduğu aktarılarak, "Yarın Şaban ayının tamamlanması ve önümüzdeki salı Ramazan ayının ilk günü" denildi.


Suudi Arabistan Krallığı'ndaki ay gözlem komitesi,tarafından yapılana açıklamada, Rüyet-i Hilal’in görülemediği, yarın Şaban ayının tamamlanması ile Salı gününün Ramazan ayının ilk günü olacağı duyuruldu.

Astronomik ölçümler ve İslami kurumların kararlarında oluşan ihtilaflar nedeniyle Müslüman ülkeler, hemen hemen her yıl Ramazan ayında takvim sorunu yaşıyor, bu doğrultuda bayram günleri de değişebiliyor
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Arap Dünyası Ramazan'a başlama tarihini açıkladı Sonraki Haber >>

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Eski AKP’li isyan etti

Eski AKP’li isyan etti

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Bir anda sulara gömüldü

Bir anda sulara gömüldü

AKP'nin "128 milyar dolar nerede?" rahatsızlığı

AKP'nin

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor

Musk'un beyne çip projesi görücüye çıktı: Video oyunu oynayan maymun

Musk'un beyne çip projesi görücüye çıktı: Video oyunu oynayan maymun

Kolları olmayan adam balta ile nasıl odun kestiğini gösterdi

Kolları olmayan adam balta ile nasıl odun kestiğini gösterdi

Ehliyetsiz sürücü komşusuna çarptı

Ehliyetsiz sürücü komşusuna çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:54:13