Arap Dünyası Ramazan'a başlama tarihini açıkladı

Ramazan ayına sayılı günler kala birçok Müslüman ülkede Ramazan’ın ilk günü belli oldu. Mısır Dar Al Iftaa tarafından yapılan açıklamada, bugünkü gün batımının ardından salı gününün Mısır’da Ramazan ayının ilk günü olduğu duyuruldu.





Irak Sünni Vakıf Dairesi tarafından yapılan açıklamada ise salı gününün ülkede Ramazan ayının ilk günü olduğu aktarılarak, "Yarın Şaban ayının tamamlanması ve önümüzdeki salı Ramazan ayının ilk günü" denildi.



