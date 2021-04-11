Arap Dünyası Ramazan'a başlama tarihini açıkladı

Ramazan ayına sayılı günler kala birçok Müslüman ülkede Ramazan’ın ilk günü belli oldu. Mısır Dar Al Iftaa tarafından yapılan açıklamada, bugünkü gün batımının ardından salı gününün Mısır’da Ramazan ayının ilk günü olduğu duyuruldu.
Irak Sünni Vakıf Dairesi tarafından yapılan açıklamada ise salı gününün ülkede Ramazan ayının ilk günü olduğu aktarılarak, "Yarın Şaban ayının tamamlanması ve önümüzdeki salı Ramazan ayının ilk günü" denildi.
Suudi Arabistan Krallığı'ndaki ay gözlem komitesi,tarafından yapılana açıklamada, Rüyet-i Hilal’in görülemediği, yarın Şaban ayının tamamlanması ile Salı gününün Ramazan ayının ilk günü olacağı duyuruldu.
Astronomik ölçümler ve İslami kurumların kararlarında oluşan ihtilaflar nedeniyle Müslüman ülkeler, hemen hemen her yıl Ramazan ayında takvim sorunu yaşıyor, bu doğrultuda bayram günleri de değişebiliyor