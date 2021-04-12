Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri Bakanlığı'ndan Endonezya için taziye mesajı /12 Nisan 2021 00:02

Dışişleri Bakanlığı'ndan Endonezya için taziye mesajı

Endonezya'da yaşanan ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği depremle ilgili Dışişleri Bakanlığı tarafından bir taziye mesajı paylaşıldı.

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Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da yaşanan ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği depremle ilgili yaptığı açıklamada "Endonezya halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Endonezya'nın Doğu Java eyaletindeki Malang Kenti yakınlarında meydana gelen depremin en az 8 kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin yaralanmasına ve maddi hasara yol açtığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları ile kardeş Endonezya halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz" 
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