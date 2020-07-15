Araplar da geleceği öngörmüş: 'Çılgın projenin' her yerinde rant var!

Kanal İstanbul Projesi’nin ilk üç etaptan oluşan ve Arnavutköy ile Başakşehir ilçelerini kapsayan uygulama imar planlarında gözler Arapların aldığı arazilerin imar durumuna çevrildi. Türkiye’de Kuveyt devleti vatandaşı iş insanı Wael N Y Alnusef, 100 bin lira sermayeyle Nour Alkhaır Gayrimenkul Turizm şirketini kurdu. İstanbul Başakşehir’de bulunan şirketin 21 Aralık 2018 tarihinde Arnavutköy Yassıören köyünde “tarla” vasfında 53 bin 878 metrekare arazi aldığını Cumhuriyet ortaya çıkarmıştı. Tapunun açıklama bölümüne arazi alınırken “geliştireceği projeyi iki yıl içinde ilgili bakanlığın onayına sunma zorunluğu vardır” notu eklemesi dikkat çekmişti.





‘4 KAT İZİN’

Yeni planlarda 53 bin 878 metrekarelik arazi de imara açıldı. Yeni planlarda arazinin bir kısmı yol bir kısmı da ‘ticaret + konut’ alanında görünüyor. Araziye ‘zemin + 4 kat’ izni verildi. Böylece arazinin değeri de artmış oldu. Yeni planların notlarına göre ‘konut + ticaret’ alanlarına iş merkezi, alışveriş merkezi, yönetim merkezi, otel, motel, rezidans, konaklama tesisleri gibi yapılar inşa edilebilecek.







ALBAYRAK’IN DA ARAZİSİ...

Cumhuriyet dün manşetinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın proje güzergâhında aldığı tarla vasfındaki arazinin, uygulama imar planlarıyla “konut + ticaret alanı” olduğunu duyurmuştu.