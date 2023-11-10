Arda Güler antrenmana çıkmadı! İspanya basınından şok iddia

Rayo Vallecano ve Braga maçlarında süre alamayan Arda Güler'in, Valencia maçında oynama umudu yarıda kalabilir. İspanya basını, genç yıldızın son antrenmana katılmaması sonrası çarpıcı bir iddia ortaya attı.



Real Madrid’de Arda Güler’in ne zaman sahaya çıkacağı sorusu henüz yanıt bulmazken, İspanya basınında ortaya atılan bir iddia şok etti

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Uzun süren sakatlığının ardından hazır hale gelmişken küçük bir sakatlık daha yaşayan Arda Güler, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin daha dikkatli davranmasına neden oldu.





Rayo Vallecano maçında kadroda olmasına rağmen süre alamayan ve Şampiyonlar Ligi’ndeki Braga karşılaşmasında da benzer durumu yaşayan 18 yaşındaki futbolcu, henüz yeni takımıyla sahaya çıkamadı.





Braga maçından sonra yaptığı açıklamada, Arda Güler’in henüz tam hazır olmadığını ve riske etmek istemediklerini dile getiren Ancelotti, genç yıldızın kısa süre içerisinde forma şansı bulacağını söyledi.





ARDA GÜLER SON İDMANDA YOK!

Ancak perşembe günü yapılan antrenmanda Arda Güler’in yer almaması, İspanya basınında soru işaretleri yarattı.





Mundo Deportivo’da yer alan haberde, genç futbolcunun ağrısı olduğu için antrenmana katılmadığı ve ligde Valencia’ya karşı oynanacak maçta da süre almasının zor olduğu belirtildi.





Real Madrid kulübü, Arda Güler hakkında henüz bir açıklama yapmazken, oyuncunun cumartesi günü oynanacak maç öncesinde son antrenmana katılıp katılmayacağı merakla bekleniyor.