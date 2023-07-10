Samanyolu Haber /Spor / Arda Güler’in Real Madrid macerası başladı /10 Temmuz 2023 23:31

Arda Güler’in Real Madrid macerası başladı

İspanya'nın Real Madrid takımına transfer olan milli futbolcu Arda Güler, yeni takım arkadaşları ve teknik direktör Carlo Ancelotti ile tanıştı.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre İspanyol devi Real Madrid, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına bugün başladı.

Başkent Madrid’deki “Real Madrid Şehri” (Ciudad Real Madrid) adlı tesislerde ilk olarak sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen futbolcular, (TSİ) 17.30’da da antrenmana çıktı.

Kentte ailesiyle birlikte bir otelde konaklayan Arda Güler, kulübün tahsis ettiği şoförlü araç ile tesislere gitti. Tesislere ilk gelen futbolculardan olan Arda Güler, hazırlık kampının ilk gününde Toni Kross, Fran Garcia, Brahim Diaz, Andry Lunin, Federcio Valverde gibi yeni takım arkadaşlarıyla ve teknik direktör Carlo Ancelotti ile bir araya geldi. Milli futbolcu, Real Madrid’in diğer yeni transferi 19 yaşındaki Jude Bellingham ile hafta sonu Madrid’deki bir restoranda yemek yemişti.

Real Madrid’de yaz başında milli takımları ile kampta olan futbolcuların bir hafta izinden sonra çalışmalara katılacağı belirtilirken, Arda Güler’in buna gerek olmadığını söyleyerek kampa erken katılmayı tercih ettiği öğrenildi.

SICAKLIK ZORLADI

Kampın ilk gününde futbolcuları en çok zorlayan, Madrid’de 42 dereceyi bulan hava sıcaklığı oldu.

Eflatun beyazlılar gelecek hafta kamp programının ikinci ayağı ve hazırlık maçları için ABD’ye gidecek. Los Angeles, Houston, Dallas ve Orlando’da yapılacak “Soccer Champions Tour” adlı turnuvada Real Madrid; 24 Temmuz’da Milan, 27 Temmuz’da Manchester United, 29 Temmuz’da Barcelona ve 3 Ağustos’ta da Juventus ile karşılaşacak.

Arda Güler’in bu sezon Real Madrid’de kalıp kalmayacağı ya da bir takıma kiralık olarak gidip gitmeyeceği hazırlık kampı sonrasında belli olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Arda Güler’in Real Madrid macerası başladı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:25:56