Arda Güler’in Real Madrid macerası başladı

Real Madrid’de yaz başında milli takımları ile kampta olan futbolcuların bir hafta izinden sonra çalışmalara katılacağı belirtilirken, Arda Güler’in buna gerek olmadığını söyleyerek kampa erken katılmayı tercih ettiği öğrenildi.





Sözcü'de yer alan habere göre İspanyol devi Real Madrid, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına bugün başladı.Başkent Madrid’deki “Real Madrid Şehri” (Ciudad Real Madrid) adlı tesislerde ilk olarak sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen futbolcular, (TSİ) 17.30’da da antrenmana çıktı.Kentte ailesiyle birlikte bir otelde konaklayan Arda Güler, kulübün tahsis ettiği şoförlü araç ile tesislere gitti. Tesislere ilk gelen futbolculardan olan Arda Güler, hazırlık kampının ilk gününde Toni Kross, Fran Garcia, Brahim Diaz, Andry Lunin, Federcio Valverde gibi yeni takım arkadaşlarıyla ve teknik direktör Carlo Ancelotti ile bir araya geldi. Milli futbolcu, Real Madrid’in diğer yeni transferi 19 yaşındaki Jude Bellingham ile hafta sonu Madrid’deki bir restoranda yemek yemişti.Kampın ilk gününde futbolcuları en çok zorlayan, Madrid’de 42 dereceyi bulan hava sıcaklığı oldu.Eflatun beyazlılar gelecek hafta kamp programının ikinci ayağı ve hazırlık maçları için ABD’ye gidecek. Los Angeles, Houston, Dallas ve Orlando’da yapılacak “Soccer Champions Tour” adlı turnuvada Real Madrid; 24 Temmuz’da Milan, 27 Temmuz’da Manchester United, 29 Temmuz’da Barcelona ve 3 Ağustos’ta da Juventus ile karşılaşacak.Arda Güler’in bu sezon Real Madrid’de kalıp kalmayacağı ya da bir takıma kiralık olarak gidip gitmeyeceği hazırlık kampı sonrasında belli olacak.